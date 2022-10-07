VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

07 Ekim 2022 Cuma, 10:20

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının hemen altında 3.995,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,7 değer kazancıyla 3.997,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 3.996,75 puana indi.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiğini belirterek, pay piyasalarının dünya genelinde satıcılı seyrettiğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının da izlenmeye devam edileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan endeks kontratında 3.950 ve 3.900 seviyelerinin destek, 4.000 ve 4.020 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.