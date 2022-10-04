Borsada manipülasyonun ayrıntıları ortaya çıktı: Sert düşüşler nedeniyle yaklaşık 1 milyar TL zarar

04 Ekim 2022 Salı, 17:26

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Borsa İstanbul'da manipülasyon yaparak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 10 kişinin yakalanması için çalışma başlatmış, yürütülen soruşturma çerçevesinde geçen pazar günü İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir'de 17 ayrı adrese eşzamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında Mehmet Akdere ile T.K. (23), E.K. (54), N.K.K. (44), A.C.T. (55), B.A. (45), H.G. (65) ve B.A. (23) isimli 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 kişinin ise yurtdışında olduğu tespit edilmişti.

DOLANDIRICILIĞIN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma çerçevesinde organize şekilde hareket ettikleri belirlenen şüphelilerin özellikle Borsa İstanbul’da banka endeksini oluşturan bankacılık sektörü paylarında ve bu paylara ait vadeli işlem piyasalarında yoğun işlem yaptıkları 3 aylık dönemde BIST Banka Endeksi paylarında ve bu payların dayanak varlık olduğu vadeli işlem sözleşmelerinde grup hesaplarından gerçekleştirilen işlem hacimlerinin yaklaşık 30 milyar TL olduğu, fiyat yükseltici ve kendinden kendine karşılığı işlemler yaparak oluşan pay piyasasının yapay bir piyasa haline getirildiği belirlendi.

SÜREKLİ SATIM İŞLEMLERİYLE PİYASADA HAKİMİYET KURULDU

Böylece bankacılık sektörü paylarına yüksek olduğu izlenimine veren şüphelilerin, yoğun ve sürekli alım satım işlemleri ile piyasada hakimiyet kurduğu, pay fiyatlarının belirlenmesinde etkin hareketlerde bulundukları, eşzamanlı olarak ilgili bankacılık sektörü payları vadeli işlem piyasasında uzun pozisyon aldıkları ortaya çıktı.

YÜKSELİŞ OLACAĞI BEKLENTİSİ VE ALGISI OLUŞTURULDU

Banka paylarından yükseliş olacağı beklentisi ve algısının oluşturulduğu, pay piyasasında paralel yapılan alımlarla aynı payların spot piyasa değerlerinin suni bir biçimde artırıldığı, yatırımcılara fiyatların spot piyasada da yükseleceği beklentisinin verildiği tespit edildi. Bu yolla her iki piyasanın birbirini etkileyecek fiyatların yükseltilmesine yol açıldığı da ortaya çıkarıldı. İlgili paylar ve paylara ait vadeli işlem sözleşmelerinin büyük çoğunluğunun şüphelilerin mülkiyetinde olduğu iddia edildi.

SERT DÜŞÜŞLER NEDENİYLE PİYASADA 1 MİLYAR TL ZARAR OLDU

Şüphelilerin realize kârlarının 2.5 milyar TL, elde edilen toplam kârın ise yaklaşık 5 milyar TL oldu. Ancak piyasada yaşanan sert düşüşler nedeniyle yaklaşık 1 milyar TL zarar olduğu kaydedildi.