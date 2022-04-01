VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
VİOP nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.537 puanda dengelendi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.543,50 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 2.537,00 seviyesinden işlem görüyor.
Dün, dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,47 altında 2.521,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yükselişe geçerek 2.533 puana çıktı.
Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan resesyon endişeleri ile küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken, konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.
Jeopolitik riskler, enerji ve gıda öncülüğünde enflasyonist baskılar ile merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini daha agresif bir şekilde gerçekleştireceği beklentilerinin arttığını vurgulayan analistler, bu kapsamda bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de istihdam raporunun piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.
Analistler, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin de takip edileceğine değinerek, ayrıca kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin piyasalar kapandıktan sonra Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme raporunu açıklamasının beklendiğini söyledi.
Teknik açıdan endeks kontratında 2.550 seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirten analistler, olası düşüşlerde 2.500 puanın destek olarak öne çıkacağını söyledi.
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