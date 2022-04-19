VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.841 puanda dengelendi.
Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.845,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 2.841,00 seviyesinden işlem görüyor.
Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 2.829,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da 2.833,00 puana çıktı.
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin agresifleşen şahin yönlendirmeleri, Rusya-Ukrayna savaşında yeniden şiddetlenen çatışmalar ve Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük seyrettiğini ifade etti.
Yurt içi pay piyasalarının pozitif ayrıştığını aktaran analistler, bugünün veri takviminde ABD'de açıklanacak konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin öne çıktığını kaydetti.
Analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri, Uluslararası Para Fonu (IMF) toplantıları ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 2.880 puanın direnç, 2.800 ve 2.780 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.
Video Haberler
- Meteoroloji’den 43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı!
- Cadde ortasında bıçaklı kavga: Yumruklar havada uçuştu
- Mersin'de kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu bulundu
- Demet Arslan, eşi Sergen Arslan tarafından katledildi!
- Kenan Doğulu ile Beren Saat, Neymar ile buluştu
- Takside kilolarca esrar yakalandı
- İzmir merkezli 31 ilde FETÖ operasyonu
- Sokakta yürürken silahlı saldırıda başından vuruldu
- Kağıt toplayıcısı, aracını cadde ortasında ateşe verdi
- Tokat Havalimanı'na uçak inemedi
En Çok Okunan Haberler
-
- Balçova'da sokak emekçileri için tek tip kıyafet kararı
- 'Gizemli kazı'nın yapıldığı evde yangın
- Yunanistan, Rus petrol gemilerine el koydu
- 'Jandarma' yalanıyla 90 bin TL'lik altın çaldılar
- Afganistan'da eğitim kurumları hedef alındı
- Ilıcalı yeni sezonun ilk transferini Süper Lig'den yaptı
- Cadde ortasında bıçaklı kavga: Yumruklar havada uçuştu
- AYM, parmak izi ile mesai takibini hak ihlali saydı
- 'Acilen gözden geçirilmeli'
- 23 Nisan'da Bornova'da gökyüzü uçurtmalarla donatılacak