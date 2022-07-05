VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.741 puanda dengelendi.
Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 2.748,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0.3 üzerinde 2.741 seviyesinden işlem görüyor.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,1 azalışla 2.732,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek, 2.727,25 puana indi.
Analistler, küresel pay piyasalarının, yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi öncesinde enflasyon ve resesyon ikilemi arasında yön arayışını sürdürdüğünü ifade etti.
Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI ile ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.730 ve 2.700 puanın destek, 2.760 ve 2.800 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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