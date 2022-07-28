VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

28 Temmuz 2022 Perşembe, 10:28

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 2.833,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 1,3 üzerinde 2.827 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,1 artışla 2.793,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından yükselişe geçerek yüzde 1,3 artışla 2.829,00 puana çıktı.

Son 41 yılın zirvesine çıkan enflasyonla birlikte şahin tutumu ile dikkati çeken Fed, dün de politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltti.

PİYASALARDA RİSK İŞTAHINI ARTTI



Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek toplantılarda daha yumuşak adımlar atılabileceği mesajının piyasalarda risk iştahını artırdığını kaydederek, bugün gözlerin ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildiğini bildirdi.

Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımlayacağı Enflasyon Raporu ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarının yatırımcıların odağında yer aldığını aktaran analistler, 2. çeyrek bilançolarla birlikte sektör ve hisse bazlı ayrışmaların öne çıkabileceğini ifade etti.

Bugün yurt içinde ayrıca ekonomik güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.830 ve 2.855 seviyelerinin direnç, 2.770 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.