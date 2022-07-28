Fed faiz kararı sonrası: Euro ne kadar oldu? (28 Temmuz 2022)

28 Temmuz 2022 Perşembe, 09:27

Yatırımcıların yakından izlediği Fed dün politika faizini 75 baz puan yükseltti ve enflasyonla mücadeleyi sürdüreceğini belirtti. Fed sonrası piyasalar bugün Merkez Bankası'nın yılın üçüncü enflasyon raporundaki tahmin revizyonlarını ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun ekonomiye ilişkin açıklamalarını takip edilecek.

TCMB'nin bugün yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42.8'den yükselteceğine kesin gözüyle bakılıyor ancak piyasanın yüzde 70 olan beklentisine ne kadar yaklaşacağı ise bilinmiyor.

Banka daha önceki enflasyon tahminleri revizyonlarında piyasa tahminlerinden oldukça düşük seviyeleri tercih etmişti.

TL'NİN SÜREKLİ DEĞER KAYBEDİYOR

Tera Yatırım "enflasyon beklentileri yukarı revize edilse bile para politikasında bir sıkılaşma beklentisi içinde yakın dönem için olmayacağız" dedi.

Öte yandan bankacıların kamu kontrollü olarak tanımladıkları döviz politikasının orta vadede sürdürebilirliği, düşük rezevler ve TL'nin sürekli değer kaybı piyasalardaki ana endişe konusu olmayı sürdürüyor.

Euro/TL 18.37 seviyesinde işlem görüyor. Fed kararının ardından 1.02'yi aşan Euro/dolar paritesi de bu seviyenin üzerinde hareket ediyor.