VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2.630 puanda dengelendi.
Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 2.633,25 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının yüzde 1.4 üzerinde 2.630 seviyesinden işlem görüyor.
Geçen haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 1.9 azalışla 2.594.50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bazı şahin yetkililerinin açıklamalarıyla temmuz toplantısında 100 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin zayıfladığını kaydederek, bu durumun küresel pay piyasalarında risk iştahını artırdığını dile getirdi.
Bugün, yurt içinde özel sektörün yurt dışı kredi borcu ve bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.635 ve 2.670 puanın direnç, 2.580 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.
Video Haberler
- Şişli'de bir kadın otelde ölü bulundu
- Sarıyer'de sahilde erkek cesedi bulundu
- Sinop'ta başlayan kavga Esenyurt'ta sürdü
- İçinde sanatçıların da olduğu otelde yangın
- Yeni evlenen çift düğünlerine oğullarıyla katıldılar
- Anız yangını ayçiçek tarlalarına sıçramadan söndürüldü
- CHP'li Aygun'dan Vahit Kiriçci’ye çağrı
- Bodrum'dan 3 günde 100 bin araç çıkış yaptı
- Bartın'da domuz tuzağına yakalanan ayı kurtarıldı
- Bursa gişelerinde 'Tatil dönüş' yoğunluğu
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir kabin memurunun itirafları
- YKS sonuçları açıklandı!
- Katar Kraliyet Ailesi’nin sarayı tamamlandı
- Birçok sırrı Sedat Peker'de...
- Maske zorunluluğu geri geliyor
- 'Korktuğu için özel tercüman kullanıyor'
- 'Hanım kızımız' tartışması sürüyor
- 'Bir iç savaş çıktıktan sonra...'
- Duygusal bağ koptu!
- Manisa'da art arda deprem!