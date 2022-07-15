Asya borsaları Çin verisinin ardından karışık seyretti

15 Temmuz 2022 Cuma, 10:37

Sanayi üretiminin de haziranda beklentilerin altında kalması yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ülke ekonomisinin toparlanmakta zorluk çekebileceği endişesini gündeme getirdi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin üyelerinin 100 baz puanlık faiz artışı yerine 75 baz puanlık artışın uygun olduğunu belirtmeleri sonrası para piyasalarında 100 baz puan faiz artışı ihtimali gerilerken, risk iştahı da kısmen de olsa arttı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,43 azalışla 3.234 puana inerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0.37 artışla 2.331 puana çıktı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0.55 artarak günü 26.788 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışa göre yüzde 0.2 düşerek 138.6'yla tarihi zirvenin hemen altında dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yatay seyriele 53.418 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 azalışla 20.312 puanda seyrediyor.