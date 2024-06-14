Vize sorunu tır şoförlerini mağdur ediyor

Yayınlanma: 14.06.2024 - 09:54

Güncelleme: 14.06.2024 - 09:54

Vize başvurularının reddedilmesi ya da kısa süreli vize verilmesi nedeniyle maddi kayıp yaşadıklarını belirten tır şoförleri, Schengen vizesi alımında sorun yaşandığını iddia etti.

İran'dan Bulgaristan'a yük taşıyan tır şoförü Ali Tümer, "Vize verilmiyor. Bazı şirketlere de ret geliyor. Biz mağdur oluyoruz. Biz 750 euro ile bin lira para veriyoruz. Yükümüz de bekliyor gidemiyoruz. Önümüzdeki pazar bayram ailelerimize yetişmeye çalışıyoruz. Vize olsaydı şimdi evimizde olacaktık" dedi.

2 buçuk aydır vize için başvuru yaptıklarını ama bir sonuca varamadıklarını belirten tır sürücüsü Kazım Er, "Ne bilgilendirme geldi ne bir şey. Ailelerimizden uzaktayız 5-6 gündür buralardayız. Bayrama yetişmek için acele ediyoruz. Yükleme yaptıktan sonra inşallah bayrama yetişeceğiz" diye konuştu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Uluslararası Hukuk Uzmanı Avukat Seda Yılmaz, son zamanlarda 6 başvurudan bir tanesinin reddedilmiş durumda olduğunu ve bu durumun hem bireylere hem de şirketlere ek külfet getirdiğini belirtti.

Vize retlerine bağlı taşımaların gecikmesi ya da yapılmaması sebebiyle külfetler doğduğunu belirten Yılmaz, kişisel vize başvurusu yapanların otel rezervasyonu yaptırırken ya da uçak bileti alırken sözleşmelerine sınırsız değişiklik ya da iptal haklarını koymalarının önemli olduğunu belirtti. Firmaların sözleşmelerinin de önemli olduğunu aktaran Yılmaz, "Daha önceden yapılmış sözleşmeler varsa tavsiyemiz sonrasında düzeltici yorumlar yapmaları. Eğer yeni sözleşme yapacaklarsa bu vize reddinden sebep oluşabilecek zararlara ilişkin her iki tarafı da koruyucu maddeler koymaları gerekir" dedi.