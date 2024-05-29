Türkiye için 'Schengen Vizesi'nde prosedür değişiyor
Türklerin geçen yıl Schengen vizesi başvurusu önceki yıla göre yüzde 30 arttı. AB kaynaklarından vize reddi problemine yönelik somut adım atılacağı ifade edilirken, vize prosedürlerinin basitleştirilmesi yönünde çalışma olduğu konuşuluyor. İşte ayrıntılar...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, başta iş insanları ve
öğrencilere vize kolaylığının sağlanması için hem AB ülkelerinin yetkilileriyle
bire bir konuştuklarını, hem de Avrupa Birliği kurumlarıyla bu konuyu
görüştüklerini açıklamasının ardından vizede başvuru süresinin kısaltılması
için çalışmalara hız verildi.
İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi'ne konuşan üst düzey AB kaynakları, vize
konusunda bazı prosedürlerin basitleştirilmesi için Brüksel düzeyinde çalışma
yapıldığını açıkladı.
ÜYE DEVLETLER VE BRÜKSEL ÇALIŞMA BAŞLATTI
AB kaynakları “Ret oranı açısından geçen yıldan bu yıla
anlamlı bir değişiklik yok. Yani, Türk vatandaşlarına vize verilmemesi ve Türk
vatandaşlarının Schengen Bölgesine girmesinin engellenmesi gibi bir politika
kesinlikle uygulanmıyor. Çok yüksek bir talep var, teknik birtakım sorunlar
bulunuyor. Biz de bunları, her gün üzerinde çalışarak çözmeye çalışıyoruz. Hem
üye devletler arasında hem de Brüksel düzeyinde, ‘Acaba bazı prosedürler
basitleştirilebilir mi?’ yönünde çalışmalar var” dedi.
BÜYÜKELÇİLİKLER
PERSONEL ARTIRDI
Bazı büyükelçiliklerin başvurulara daha hızlı cevap
verebilmek için personel artırdığını ifade eden kaynaklar “Bekleme süresinin
azaltılması ve vize verme sürecinin daha kaliteli olabilmesi için herkes çaba
sarf ediyor” diye konuştu.
TIR ve kamyon şoförleri için de yeterli ve hızlı bir şekilde
vize alınamadığı yönünde şikâyet geldiğini ifade eden kaynaklar, TIR'lar ve
kamyonlar içerisinde Avrupa’ya geçen çok fazla sayıda düzensiz göçmen
gördüklerini ve bunların sayısının giderek arttığını, bu durumun yetkili
mercileri biraz daha tedbirli davranmaya ittiğini belirtti.
VİZE RET ORANI ÖNCEKİ YILA YAKIN
Geçen yıl Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurusunun
bir önceki yıla göre yüzde 30 arttığına dikkat çeken kaynaklar, geçen yılki
başvuruların ret oranının da bir önceki yıla yakın olduğuna işaret etti.
Türk vatandaşlarına verilen çok girişli vizelerde de dünyadaki en yüksek sayıya ulaşıldığı vurgulanırken, daha uzun süreli ve çok girişli verilen vizelerin oranının yüzde 70 düzeyinde olduğu öğrenildi. Ayrıca geçen yıl Türkiye’de 1 milyondan fazla vize başvurusu yapıldığı kaydedildi.
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