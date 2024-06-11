Yurtdışına çıkacaklar dikkat... Schengen vizesine yüzde 12 zam! İşte yeni fiyatlar...

Avrupa Komisyonu'nun kısa bir süre önce Schengen vizelerinin fiyatına yapılan yüzde 12 zam bugün uygulanmaya başlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2024 - 10:51
Yurtdışına çıkacaklar dikkat... Schengen vizesine yüzde 12 zam! İşte yeni fiyatlar...
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Son aylarda hem vize randevusu konusunda hem de vize reddi konusunda çok büyük sıkıntıların olduğu Schengen vizesinde bugünden itibaren turistik vize ücretlerine zam geldi.

FIYATLARA YÜZDE 12 ZAM YAPILDI

Avrupa Komisyonu kısa bir süre önce 29 Avrupa ülkesine vizesiz giriş için oluşturulan Schengen vizesinin fiyatlarına yüzde 12 zam yapma kararı almıştı.

Bütün dünyada uygulanacak bu yeni zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak. Geçen hafta 80 Euro olan Schengen vizesi bugünden itibaren yetişkinler için 90 Euro'ya çıktı. 6-12 yaş arasındaki çocuklar için iseyenen 40 Euro ise 45 Euro'ya çıktı.

 

 


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