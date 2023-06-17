Yayınlanma: 17.06.2023 - 17:40

Güncelleme: 17.06.2023 - 17:43

Dolar kurundaki hareketlilik otomotiv sektörüne zam yağmuru olarak uğramaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 7 markadan 37 modeline yüzde 5 ila 21 arasında gelen zamma yenisi eklendi.

Haziran başında yüzde 5-6 arası, 8 Haziran'da da yüzde 7 zam yapan Volkswagen, şimdi de yaklaşık yüzde 4’lük bir zam daha yaptı. Böylece, Volkswagen Polo’nun "style" paketinin fiyatı 1 milyon TL’yi geçti.

Döviz kurundaki yükseliş ithal ürünlere de fiyat artışı getirdi. Başta otomotiv sektörü olmak üzere pek çok marka ürünlerine zam yaptı.

Haziran başında Renault, Fiat ve Seat, yüzde 4-5 arasında zam yapmıştı. Öncesinde de 11 otomobil markasında fiyatlar yüzde 10’a yakın artmıştı.

VOLKSWAGEN'DEN ÜÇÜNCÜ ZAM

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, yeni zamları Twitter hesabından duyurdu.

Buna göre, Volkswagen bu ayki üçüncü zammını yaptı. Haziran başında yüzde 5-6 arası, 8 Haziran’da da yüzde 7 zam yapan Volkswagen, şimdi de yaklaşık yüzde 4’lük bir zam daha yaptı.

Böylelikle, Volkswagen Polo’nun "style" paketinin fiyatı 1 milyon TL’yi geçti.