Volkswagen, bu ayki üçüncü zammını yaptı
Otomobil fiyatlarındaki zam furyasıysa devam ediyor. Otomotiv devi Volkswagen hazirandaki üçüncü artışına giderek yaklaşık yüzde 4 zam yaptı.
Dolar kurundaki hareketlilik otomotiv sektörüne zam yağmuru olarak uğramaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 7 markadan 37 modeline yüzde 5 ila 21 arasında gelen zamma yenisi eklendi.
Haziran başında yüzde 5-6 arası, 8 Haziran'da da yüzde 7 zam yapan Volkswagen, şimdi de yaklaşık yüzde 4’lük bir zam daha yaptı. Böylece, Volkswagen Polo’nun "style" paketinin fiyatı 1 milyon TL’yi geçti.
Döviz kurundaki yükseliş ithal ürünlere de fiyat artışı getirdi. Başta otomotiv sektörü olmak üzere pek çok marka ürünlerine zam yaptı.
Haziran başında Renault, Fiat ve Seat, yüzde 4-5 arasında zam yapmıştı. Öncesinde de 11 otomobil markasında fiyatlar yüzde 10’a yakın artmıştı.
VOLKSWAGEN'DEN ÜÇÜNCÜ ZAM
Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, yeni zamları Twitter hesabından duyurdu.
Buna göre, Volkswagen bu ayki üçüncü zammını yaptı. Haziran başında yüzde 5-6 arası, 8 Haziran’da da yüzde 7 zam yapan Volkswagen, şimdi de yaklaşık yüzde 4’lük bir zam daha yaptı.
Böylelikle, Volkswagen Polo’nun "style" paketinin fiyatı 1 milyon TL’yi geçti.
Polo da 1 milyon barajını aştı!?— Emre Özpeynirci ?? (@eozpeynirci) June 16, 2023
Volkswagen Binek de bu ayki 3. zammını yaptı.
Haziran başı fiyatlarını %5-6 arası artıran, 8 Haziran'da %7 zam yapan VW, yarından geçerli olmak üzere yaklaşık %4'lük bir zam daha yaptı.
Bu zamla birlikte Polo da 1 milyon TL barajını aşarak,…
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