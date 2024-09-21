Almanya'da Volkswagen seferberliği!: Fabrikaların kapanması önlenecek mi?

Yayınlanma: 21.09.2024 - 11:15

Güncelleme: 21.09.2024 - 11:15

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck yaptığı açıklamada, ülkenin en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'e ilişkin endişeleri yansıtarak, tesis kapatmaya başvurmak zorunda kalmadan maliyet düşürme dönemini atlatmasına yardımcı olmak istediğini söyledi.

Volkswagen'in Almanya'nın Emden kentindeki fabrikasını ziyaret eden bakan, personel politikası önlemlerinin normal toplu pazarlık çerçevesi içinde kalmasını sağlamak istediğini de söyledi.

Habeck'in açıklamaları, Volkswagen yönetiminin Almanya'daki güçlü sendikalarla yeni ücret anlaşmaları ve olası fabrika kapanışları konusunda hararetli görüşmelere girmeye hazırlandığı bir dönemde geldi.

SINIRLI DESTEK

Habeck, hükümetinin Volkswagen'i desteklemek için yapabileceklerinin sınırları olduğunu söyledi ve işletmenin yapısı ve yaşayabilirliğinin şirket politikasına bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

Almanya Ekonomi Bakanı gazetecilere verdiği demeçte, “Görevlerin büyük bir kısmı Volkswagen'in kendisi tarafından ele alınmalıdır” dedi.

Bakan, politikacıların çerçeveyi iyileştirerek ve doğru piyasa sinyallerini göndererek yardımcı olabileceklerini söyledi ve buna elektrikli motorlara geçişin teşvik edilmesinin de dahil olduğunu sözlerine ekledi.

BMW VE MERCEDES İLE TOPLANTI

Son iki hafta içinde BMW ve Mercedes-Benz sektördeki kötüleşen koşulların bir işareti olarak yıl sonu beklentilerini düşürdü. Bu gelişmeler neticesinde Habeck'in pazartesi günü üst düzey yöneticiler ve sektör temsilcileri ile görüşmesi bekleniyor.