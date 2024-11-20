Volkswagen krizi devam ediyor: İşçiler grev hazırlığında! Müzakereler başlıyor...
Almanya'nın en büyük işçi sendikası IG Metall ile otomotiv devi Volkswagen müzakerelere başlıyor. Volkswagen'e karşı geçen ay grev yapabileceklerini ifade eden sendika düzenlenecek müzakerede kendi önerilerini masaya koymayı planlıyor.
Almanya'nın en büyük işçi sendikası IG Metall ile otomotiv devi Volkswagen arasındaki kritik müzakereler yarın başlıyor. Sendika bu görüşmelerde alışılmışın dışına çıkarak kendi önerilerini masaya koymayı planlıyor.
IG Metall'in baş müzakerecisi Thorsten Groeger yaptığı açıklamada, "Yarın sadece taleplerimizi sıralamakla kalmayacağız aynı zamanda kendi çözüm önerilerimizi sunarak sıradışı bir adım atacağız" dedi.
İŞÇİLER GREVE HAZIRLANIYOR
Görüşmelerde işçilerin maliyet kesintileri konusunda Volkswagen’e 1,5 milyar Euro'ya varan tavizler vermeyi değerlendirdiği belirtiliyor. Ancak otomotiv devinin fabrika kapatma planlarından vazgeçmemesi durumunda işçiler geniş çaplı bir greve girmeye hazırlanıyor.
Thorsten Groeger, bu mücadelenin “bu ülkenin on yıllardır görmediği türden” olacağını vurgulayarak, olası bir çatışmanın ciddiyetine dikkat çekti.
NE YAŞANMIŞTI?
Volkswagen işçileri ekim ayında şirketin Almanya'daki fabrika kapanış planlarına karşı grev tehdidinde bulunmuştu. İşçiler, Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisinin kârlarının son üç yılın en düşük seviyesine inmesiyle birlikte daha fazla sorun yaşanabileceğinin sinyalini verdi.
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