Volkswagen krizi sürüyor: İşçilerden fabrika kapatma planlarına karşı grev tehditi!

Yayınlanma: 30.10.2024 - 13:56

Güncelleme: 30.10.2024 - 13:56

Volkswagen işçileri, şirketin Almanya'daki fabrika kapanış planlarına karşı çarşamba günü grev tehdidinde bulundu. İşçiler, Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisinin karlarının son üç yılın en düşük seviyesine inmesiyle birlikte daha fazla sorun yaşanabileceğinin sinyalini verdi.

ALMAN OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÇİN'LE YARIŞAMIYOR

Volkswagen yüksek maliyetler ve Çin'deki zayıf talebin etkisiyle satışlarının düştüğünü bildirdi. Üçüncü çeyrek sonuçlarını sendikalarla ücretler ve şirketin geleceği üzerine giderek sertleşen görüşmelerin ikinci turuyla aynı gün açıkladı. Şirketin karşılaştığı zorluklar, Almanya'nın endüstriyel gücünün ve Avrupa otomobil üreticilerinin küresel rekabet gücünün sorgulanmasına yol açtı.

Alman otomobil üreticileri, Avrupa Birliği ile Çin arasındaki anlaşmazlığın etkilerinden endişe duyuyor. AB'nin, Çin menşeli elektrikli araçlara uyguladığı yüzde 45,3'e varan yeni gümrük vergileri bu hafta yürürlüğe girdi. Volkswagen’in üçüncü çeyrek sonuçları, şirketin rekabet gücünü korumak için köklü değişiklikler yapması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

Ancak işçi temsilcileri, yönetimi kararları yanlış almakla ve değerli bir uzlaşmayı kaybetmekle suçluyor. Sendikalar yüzde 7'lik bir ücret artışı talep ederken, VW'nin tarihi boyunca kendi topraklarındaki üç fabrikayı kapatma ve toplu işten çıkarmalarla birlikte iş güvencesini tehdit eden planlarını eleştiriyor.

"VOLKSWAGEN PANDORA'NIN KUTUSUNU AÇTI"

IG Metall sendikası müzakerecisi Thorsten Groeger, “Volkswagen, iş güvencesini ve diğer toplu sözleşmeleri feshederek Pandora'nın kutusunu açtı. Şimdi bu güveni yeniden tesis etmek Volkswagen’e bağlı” dedi. Groeger, işçilerin yeniden yapılanmada tüm Alman tesislerinin geleceğini beklediğini vurguladı ve aksi takdirde müzakerelerin tırmanabileceğini belirtti.

Volkswagen, üçüncü çeyrek kârının yüzde 42 oranında düştüğünü açıkladı. Binek otomobil işindeki satış getirisi eylül ayına kadar olan dokuz ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4'ten yüzde 2'ye geriledi. Bu sonuçlar, şirketin geleceği için belirsizliklerin devam ettiğini gösteriyor.