Volkswagen krizi sürüyor: Sendika yönetimden değişim talep ediyor!

Yayınlanma: 21.11.2024 - 17:35

Güncelleme: 21.11.2024 - 17:35

Volkswagen sendikası, Almanya'daki tesislerde ücret artışı ve fabrika kapanışları konusunda yönetimi "büyük bir adım" atmaya çağırdı. Perşembe günü yapılan üçüncü tur görüşmelerinde, yönetim ile sendikaların pozisyonlarının hala birbirinden uzak olduğu belirtildi.

Almanya'daki yaklaşık 300 bin çalışanından 120 bininin iş koşullarını yeniden düzenleyen toplu sözleşme görüşmeleri sürerken, işçiler taleplerini net bir şekilde ortaya koydu. Volkswagen, Çin'den gelen ucuz rekabet ve Avrupa otomobil talebindeki düşüşü gerekçe göstererek, yüzde 10'luk ücret kesintisi ve Almanya'daki bazı fabrikaların kapanması ile ilgili tehditlerde bulundu.

YÖNETİMDEN 'BÜYÜK ADIM' BEKLENİYOR

Sendikalar, Volkswagen yönetiminin fabrika kapanışlarını kabul etmemesi durumunda, işçiler için yüzde 7'lik bir ücret artışı talep ettiklerini açıkladı. IG Metall sendikası müzakerecisi Thorsten Groeger, “Noel'den önce bir çözüm için, karşı tarafın bir çözüme doğru büyük bir adım atması gerekiyor” dedi. Bu adımın atılmaması halinde, işçilerin Aralık ayında Almanya'daki tüm tesislerde greve gitmesi gündemde.

VOLKSWAGEN'İN MALİYET BASKILARI

Volkswagen'in, Avrupa'daki otomobil üretiminde maliyetleri düşürme ve kâr artırma zorunluluğu, şirketin uzun süredir karşılaştığı zorluklar arasında. Şirketin, iş gücü maliyetlerini azaltmak ve daha verimli üretim yapmak için Almanya'daki fabrikalarını kapatma tehdidinde bulunması, işçi kesimi tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

Volkswagen iş konseyi başkanı Daniela Cavallo, “Büyük işçi kalabalığı Aralık ayında olacakların sadece bir örneğidir,” diyerek grev ihtimaline dikkat çekti.

İŞÇİ DİRENCİ BÜYÜYOR

Volkswagen'in Wolfsburg'daki merkezinde toplanan binlerce işçi, sosyal medya ve halk gösterileriyle yönetimi protesto etti. Dışarıda soğuk hava şartları altında yapılan protestolarda işçiler, taleplerinin yerine getirilmesini istedi.

Volkswagen’in diğer rakipleri de benzer ekonomik zorluklarla karşı karşıya. Ford, Avrupa’daki iş gücünün yüzde 14’ünü azaltma kararı alırken, Volkswagen’in hisse senetleri yüzde 1,4 oranında düşüş yaşadı. Stifel analistleri, sendikaların daha fazla tasarruf için Volkswagen’in ana sahiplerinden, özellikle Porsche SE’den katkı talep etmesinin olumsuz bir etki yaratabileceğini belirtti.

ZORLU GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Volkswagen’in Hannover fabrikasında çalışan bir işçi, yönetimin işçilerin değil, sadece hissedarlarının çıkarlarını göz önünde bulundurarak tek taraflı kararlar aldığını belirtti. 1991’den beri şirkette çalışan Claudia Jobe, “Bunca yıldır bu fabrikadasınız ve bunların hiçbir önemi yok” diyerek olası bir greve dair endişelerini dile getirdi.

Görüşmelerde gelinen noktada, Aralık ayında yapılması beklenen grev, Volkswagen için ciddi bir üretim kaybına yol açabilir.