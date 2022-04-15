Volkswagen'den 3 ayda 8.5 milyar Euro kâr
Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW) Grubu, ocak-mart döneminde özel kalemler öncesi kârını Ukrayna savaşı ve Çin'deki salgın kısıtlamalarına rağmen yüzde 77 artırarak 8.5 milyar Euro'ya yükseltti.
Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını da bünyesinde bulunduran VW Grubu, yılın ilk çeyreğine ilişkin öncü mali sonuçlarını duyurdu.
Haber Global'in haberine göre, grubun geçen yıl ocak-mart döneminde 4,8 milyar Euro olan özel kalemler öncesi kârı, Ukrayna savaşının sebep olduğu tedarik sıkıntısı ve Çin'deki Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle üretimi durdurmasına rağmen bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 77 artışla 8.5 milyar Euro oldu.
Grubun, ilk çeyrekteki araç teslimatları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21.9 azalarak yaklaşık 1.9 milyona geriledi.
Buna karşın tamamen elektrikli araçların teslimatları ilk çeyrekte yüzde 65 artarak 99 bin 100'e ulaştı. Çin’deki elektrikli araç satışlarının yüzde 365.5 artarak 28 bin 800’e ulaşması dikkati çekti.
Volkswagen, yeni tip koronavirüs salgınının devam eden etkisi, Ukrayna savaşı ve öngörülemeyen emtia piyasalarının şirketin gelecekteki faaliyetlerini olumsuz olarak etkileyeceğini de duyurdu.
Buna rağmen Alman üretici, bu yıl araç satışlarının yüzde 8 ila 13 arasında artmasını bekliyor.
Diğer Alman otomobil üreticileri BMW ve Mercedes-Benz geçen hafta, ilk çeyrekte araç teslimatlarının sırasıyla yüzde 6.2 ve yüzde 15 düştüğünü bildirmişti.
Volkswagen, ilk çeyreğe ilişkin ayrıntılı sonuçları 4 Mayıs'ta açıklayacak.
Video Haberler
- Yangında evi yanmıştı: Şimdi kaybolan kedisini arıyor
- Trabzon'da heyelan nedeniyle 5 ev boşaltıldı
- İstanbul merkezli 7 ilde sahte dolar operasyonu
- 'Şakkadanak' Batırel'den 'zam' açıklaması
- 25 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
- Çete operasyonundan aile içi infaz
- Sarıyer'de gecekondu üzerine TIR devrildi: Yaralılar var
- Eski sevgilisini otopark çıkışında bekleyip, darbetti
- İzmir ve Muğla'da yazlık kiraları yüzde 100 zamlandı
- Ürünü iade etti: 4 yıl sonra icra geldi
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP adayını açıkladı
- 25 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
- Fenerbahçe resmen açıkladı! 5.5 milyon Euro'ya alındı
- Azerbaycan bankasından Türkiye için ev kredisi
- 'Şakkadanak' Batırel'den 'zam' açıklaması
- İstanbul merkezli 7 ilde sahte dolar operasyonu
- Karaburun RES de istemiyor GES de...
- Türk girişimciler ilk çeyrekte 1.1 milyar dolar yatırım
- Trabzon'da heyelan nedeniyle 5 ev boşaltıldı
- WhatsApp'tan mesajlara emoji tepkisi