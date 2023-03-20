Hyundai IONIQ 6'nın Türkiye'ye geleceği tarih açıklandı

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 15:28

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 15:30

Hyundai'den yapılan açıklamaya göre, Hyundai Motor Company, tamamen elektrikli araçlara (BEV'ler) adanmış IONIQ markası altında ikinci modelini de satışa sundu. Avrupa'da satışına başlanılan ve E-GMP platformuyla üretilen ikinci model IONIQ 6, Hyundai'nin Electrified Streamliner ürün gamına uygun olarak aerodinamik bir şekilde geliştirildi.

YÜKSEK MENZİL SUNUYOR

IONIQ 6, "Dünya Çapında Uyumlaştırılmış Hafif Araç Test Prosedürü (WLTP)" standardına göre şarj başına 614 kilometreye kadar menzil imkânı tanıyor. Bu özelliğe ek olarak, 400 volt/800 volt çoklu şarj imkânı sunuyor.

Hyundai'nin bugüne kadar ürettiği en aerodinamik otomobil olan IONIQ 6, Çift Renkli Ortam Aydınlatması, Hıza Duyarlı İç Aydınlatma, EV Performans Ayarları ve Elektrikli Aktif Ses Tasarımı (e-ASD) gibi özellikler de sunuyor.

Aracın 0,21'lik düşük sürtünme katsayısı, markanın ürün yelpazesindeki en düşük değer anlamına geliyor ve ayrıca otomotiv dünyasındaki en düşük rakamlardan biri olarak da öne çıkıyor. Ayrıca otomobilin, 11 farklı gövde rengiyle üretildiği de belirtildi.

YÜKSEK TORKLA İVMELENME

Kullanıcılar, iki farklı pil seçeneği arasından tercihlerini yapabiliyor. Uzun menzilli 77,4 kWh pil, iki elektrikli motor düzeniyle eşleştiriliyor. Satışa sunulacağı pazarların stratejisine göre, arkadan itişli (RWD) veya dört tekerlekten çekişli (AWD) olarak tercih edilebilen otomobil, çift motor kurulumu sayesinde de 239 kW (325 PS) güç ve 605 Nm tork gibi değerler sergiliyor. Bu güçle IONIQ 6, 5,1 saniyede 0'dan 100 km/s'ye çıkabiliyor.

Arkadan itişli tek motor seçeneğinde ise 53 kWh’lik standart bir batarya bulunuyor. Bu bataryalı versiyonun enerji tüketimi 100 km’de 13,9 kWh (WLTP birleşik) olarak ölçüldü.

HIZLI ŞARJ

IONIQ 6, ultra hızlı 350 kW'lık bir şarj cihazıyla yalnızca 18 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj olabiliyor ve 15 dakikalık şarj ile 351 km’lik bir menzile ulaşabiliyor. Kullanıcılar, aracın dahili pilini kullanarak elektrikli bisiklet, scooter veya kamp ekipmanı gibi herhangi bir elektrikli cihazı şarj edebiliyor veya anlık olarak dilediği zaman çalıştırabiliyor.

Kısa bir süre önce Euro NCAP güvenlik testinde "Yetişkin Yolcu", "Çocuk Yolcu" ve "Güvenlik Asistanı" kategorilerinde maksimum beş yıldızlı güvenlik derecesini elde eden IONIQ 6, aynı zamanda yine Euro NCAP tarafından "Geniş Aile Otomobili" kategorisinde 2022'nin "Sınıfının En İyisi" ödülüne layık görüldü.

IONIQ 6'da ek olarak, kamp veya herhangi bir açık hava eğlencesi gibi etkinlikler esnasında kullanılabilecek elektrik gereksinimleri için bir güç aktarma sistemi de bulunuyor. V2L adı verilen araç güç kaynağı, otomobili bir powerbank gibi çalıştırmış oluyor.

Mevcut bir aksesuar adaptörü kullanılarak etkinleştirilen bu sistem ile araç, 220V şehir elektriğini aktarıyor. V2L işlevi, 3,6 kW'a kadar güç sağlayabiliyor ve aynı zamanda bir diğer elektrikli aracı da şarj edebiliyor.

TÜRKİYE SATIŞ TARİHİ

Avrupa’da satışına başlanan Hyundai IONIQ 6, çeşitli pil ve donanım seviyeleriyle yılın ikinci yarısında Türkiye'de tüketiciyle buluşacak.