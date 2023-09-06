Volkswagen Passat sedanın üretimi durdu: Sıra Skoda Superb'de

Avrupa'da orta sınıf sedan segmenti giderek küçülüyor. Opel/Vauxhall Insignia, Ford Mondeo ve Volkswagen Arteon'un piyasadan çekilmesi, bu segmentte önemli değişikliklere yol açıyor. Mazda 6 yaşlanıyor, Volkswagen Passat ise sadece bir station wagon olarak sunulacak. Ancak Skoda, 2024 Superb'ü yeniden tasarlayarak bu segmentteki varlığını sürdürmeye kararlı.