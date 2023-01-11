Xiaomi elektrikli otomobil pazarına dört modelle giriyor
Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin, elektrikli otomobil pazarına gireceğini açıklamasının ardından çıkaracağı modeller üzerine ayrıntılar da netleşmeye başladı.
Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi elektrikli otomobil üreteceğini açıkladı. Çin medyasına göre, planlanan dört Xiaomi elektrikli otomobilinden ilki olacak elektrikli sedan Tesla Model 3 ile rekabet edecek.
Modena kod adlı orta boy sedanın, Tesla Model 3'ten daha büyük ve daha güçlü olacağı iddia edildi.
Xiaomi'nin planlarına göre ilk modelin 2023'ün sonlarında tanıtılması ve 2024'ün ilk çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.
(Tesla Model 3)
Xiaomi'nin Le Mans kod adlı ikinci modelinin ise 2025 yılında piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Bu ikinci modelin de Modena ile aynı platformu kullanması ve üç motora sahip olması bekleniyor.
Akıllı telefon üreticisinin dört elektrikli otomobil modeli planladığı 2022 baharında konuşulmaya başlanmıştı.
O dönemde 150 bin ila 200 bin yuan (415 bin- 554 bin TL) arasında olacağı açıklanan satış bedellerinin ise şu anda 200 bin ila 350 bin yuan (554 bin-970 bin TL) arasında olacağı ifade edildi.
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