Xiaomi'nin otomobil projesine beklenmedik engel
Akıllı telefon devi Xiaomi Corp., 10 milyar dolarlık otomobil projesi için beklenmedik bir engelle karşı karşıya kaldı.
Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklara göre, Pekin merkezli şirket, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'ndaki yetkililerle lisans konusunda yapılan aylar süren görüşmelere karşın, düzenleyici onayı alamadı.
Xiaomi, BYD Co. ve Nio Inc. gibi rakiplerin yer aldığı Çin elektrikli araç (EV) sektörüne sonradan dahil olacak oyunculardan biriydi.
Buna karşın elektrikli araçların kendisinin son girişimi olacağını söyleyen milyarder kurucu ortak Lei Jun, Xiaomi'nin bağlantılı teknolojilerdeki uzmanlığını ve sadık kullanıcı toplulukları oluşturmasının avantajını dünyanın en büyük EV pazarına aktarabileceğini umut ettiğini ifade ediyor.
Ancak lisans almadaki gecikme ne kadar uzun olursa, rakiplerinin o kadar öne çıkılabileceği belirtiliyor.
Bazı Xiaomi yöneticileri, yetkili makamın sonunda EV projesine yeşil ışık yakacağından umutluyken, diğerleri sürecin şirketin planlarını geciktireceğinden endişe ediyor.
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