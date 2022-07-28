Üsküdar'da otomobilde katledilen Elif Güneş'in katili yakalandı

28 Temmuz 2022 Perşembe, 23:25

Üsküdar'da 23 Temmuz Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında Ümraniye'de kuaförlük yapan Elif Güneş, kendisi gibi kuaförlük yapan erkek arkadaşı 34 yaşındaki Koray G.'den 2 ay önce ayrıldı. Ancak Koray.G., Güneş'in peşini bırakmadı.

Elif Güneş'e 'son kez görüşelim sana anlatacaklarım var' diyen katil, Güneş'i, otomobil içinde silahla 3 el ateş edilerek vurdu.

Saldırgan daha sonra Güneş'i hastaneye bırakarak kayıplara karıştı. 32 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

(Katil zanlısı Koray G.)

KADIKÖY'DE YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri katil zanlısı Koray G.'yi Kadıköy'de yakaladı.

Gözaltına alınan Koray G. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

