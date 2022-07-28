Üsküdar'da otomobilde katledilen Elif Güneş'in katili yakalandı
Üsküdar'da 32 yaşındaki Elif Güneş'i otomobil içinde tabancayla öldüren katil zanlısı Koray G., Kadıköy'de polis ekiplerince yakalandı.
Üsküdar'da 23 Temmuz Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında Ümraniye'de kuaförlük yapan Elif Güneş, kendisi gibi kuaförlük yapan erkek arkadaşı 34 yaşındaki Koray G.'den 2 ay önce ayrıldı. Ancak Koray.G., Güneş'in peşini bırakmadı.
Elif Güneş'e 'son kez görüşelim sana anlatacaklarım var' diyen katil, Güneş'i, otomobil içinde silahla 3 el ateş edilerek vurdu.
Saldırgan daha sonra Güneş'i hastaneye bırakarak kayıplara karıştı. 32 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
(Katil zanlısı Koray G.)
KADIKÖY'DE YAKALANDI
Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri katil zanlısı Koray G.'yi Kadıköy'de yakaladı.
Gözaltına alınan Koray G. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Video Haberler
- 'Sosyal alanlarda klima çok riskli'
- Pazarcı'dan 'yalaka' açıklaması
- Hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
- Yol trafiğe kapatıldı
- Korkuluklardaki yılan paniğe yol açtı
- 'Yumurtaya zam yolda'
- Fenerbahçe'den Vladimir Putin açıklaması
- Kamyon alev alev yandı
- CHP'den Savcı Sayan'a çok sert tepki
- Konteyner tuvalet küle döndü
En Çok Okunan Haberler
-
- Usta sanatçı İlhan İrem'i yitirdik
- Devlet Bahçeli'den ÖTV çıkışı
- 'Şikayeti geri çekmem için tehdit ediliyorum'
- Kılıçdaroğlu ziyareti sonrası yeni açıklama
- Yıl 1999... FETÖ tehlikesini yazmış, mahkum edilmişti
- AKP'li başkandan silahla gövde gösterisi
- AKP'de 'parti devleti' krizi
- İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı
- İmam Halil Konakcı'dan yeni açıklama
- Tek gol İsrail'den turla dönmeye yetti!