Yaban hayatın korunması için Bonna-WWF Türkiye işbirliği yaptı

13 Aralık 2021 Pazartesi, 04:00

İşbirliği kapsamında “Prints” isimli yaban hayatı temalı yeni koleksiyonunu tanıtan Bonna, bu koleksiyon ile ilk defa perakende satışlar yapacak. Satışlardan elde edilen gelirin bir kısmı da WWF Türkiye’nin faaliyetlerine aktarılacak.

Sadece Horeca sektörüne hizmet verdikleri için 2020 yılında yüzde 40’lık bir daralma yaşadıklarını söyleyen Bonna Genel Müdürü Erbil Aşkan, 2021’de turizmin canlanması ve kısıtlamaların kalkması ile 2019’un yüzde 40 üstüne çıktıklarını söyledi. Piyasalardaki kur belirsizliğinin hammadde de ithalata dayalı sektörlere zorluklar çıkardığını söyleyen Aşkan, ihracat rakamlarından ziyade katma değeri artırmaya ve markalaşmayı artırmaya yönelik adımlar atacaklarını söyledi. Aşkan, “Kurdaki artışın ihracata katkısı var mutlaka ama girdiler de büyük oranda ithal. Bu durum kurun ihracata katkısını sınırlıyor” dedi.