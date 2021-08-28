WWF Türkiye, küçük ölçekli balıkçılara destek için balıkçılık turizmi önerdi

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 04:00

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye, denizlerdeki aşırı avlanmanın önüne geçebilmek ve balıkçılığın sürekliliğini sağlayabilmek için hayata geçirdiği “Küçük Ölçekli Balıkçılık Ortak Yönetimi” projesini bütün Türkiye’ye yayıyor. İzmir’in Foça, Urla ve Mordoğan ilçelerinde devam eden projeyi diğer illerdeki küçük ölçekli balıkçılarla da buluşturabilmek için Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜRKOOP) ile işbirliği anlaşması imzalandı.

WWF Türkiye, proje kapsamında Mersin’in Erdemli ilçesindeki küçük ölçekli balıkçılar ve Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi yetkililerini İzmir’deki kooperatiflerle buluşturdu. Proje ile küçük ölçekli balıkçıların avladıkları balıkları aracılar olmadan mezat yöntemiyle değerinde satmasının yanı sıra kooperatifçiliği geliştirerek balıkçıların daha az avlanması hedefleniyor.

Akdeniz’de balık stoklarının yüzde 75’inin aşırı avlanıldığını söyleyen WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, “Türkiye’de balıkçılık filosunun yüzde 89.6’sını oluşturan küçük ölçekli balıkçılığın sürekliliğini sağlamak ve Akdeniz’deki aşırı avlanmanın önüne geçmek için katılımcı bir ortak yönetim anlayışını yaygınlaştırmaya ihtiyacımız var” dedi.

Aşırı avlanmanın önüne geçebilmek için balıkçılara ekstra gelir kapıları açılması gerektiğini söyleyen SÜRKOOP Başkanı Ramazan Özkaya şöyle konuştu:

YASAL DÜZENLEME GEREKLİ

“Balıkçı turizmi olarak bilinen Peska turizmine izin verilmeli. Balıkçı ava çıkarken yanına balığı, denizi, avlanmayı seven yerli-yabancı birkaç turist alıp ücretiyle gezdirse ve avcılığı gösterse hem turistle ilgileneceği için daha az avlanacak hem de maddi geliri olmuş olacak. Şu anda Ulaştırma Bakanlığı balıkçılık yapabilir belgesi olan sarı ruhsatı olmayan kişilerin tekneye bindirilmesine izin vermiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor” diye konuştu.