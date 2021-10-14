Yabancı uzmanlardan kriz vurgusu ve dolar tahmini
Yabancı uzmanlar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TCMB Para Politikası Kurulu’nda gerçekleştirdiği son görevden almaların ardından kriz vurgusu yaparak doları yorumladı.
Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştükten sonra faiz kararlarında oy hakkı bulunan TCMB başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Küçük ile PPK üyesi Abdullah Yavaş'ı görevden aldı.
Gece yarısında Resmi Gazete'de yer alan atama kararıyla Erdoğan'ın başkan yardımcılığına Taha Çakmak ve PPK üyeliğine Yusuf Tuna'yı atamasının ardından sığ piyasada dolar/TL 9.19 ile yeni zirveyi görmüştü.
DOLAR TAHMİNİ
Üç üyenin görevden alınmasının ardından lira yeni rekor düşük seviyelere geriledi. Perşembe günü Dolar/TL ’de 9,1883 ile rekor kırılırken opsiyon traderları bir ay içinde dolar/TL’nin 9,50’ye kadar çıkması ihtimalini yüzde 50 olarak görüyor.
'KRİZE DE YOL AÇABİLİR'
Bloomberg'de yer alan habere göre, Intouch Capital/Piotr Matys tarafından; ''TCMB gelecek hafta faizleri yeniden indirecek gibi gözüküyor. Bu kararın kur kaynaklı olumsuz enflasyonist sonuçları olacak ve karar dolarizasyon trendini sürdürecek. Türkiye ekonomisinin kur şoklarını göğüsleyebilmesinin sınırları olduğundan bu, top yekun bir krize de yol açabilir'' değerlendirmesi yapıldı.
'ACI VERİCİ BİR HATIRLATMA'
Tellimer Research/Hasnain Malik tarafından yapılan değerlendirmede, ''Hiç şüphe yok ki Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz politikasının en önemli sesi ve Para Politikası Kurulu’ndaki bu değişiklikler bunu teyit ediyor. Ayrıca, yüksek enflasyon zamanlarında faizlerin düşürülmesi gerektiğine inandığına da şüphe yok. Yatırımcılar ne zaman bu inancının kaybolduğunu umsa acı verici bir hatırlatmayla karşı karşıya kalıyorlar'' ifadelerine yer verildi.
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