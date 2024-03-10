Antalya'da deprem! Çevre illerde hissedildi
Antalya ve çevre illerde hissedilen 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD; Antalya'nın Demre açıklarında, saat 16.55'te, 35.12 kilometre derinlikte, 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 10, 2024
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Akdeniz - [19.08 km] Demre (Antalya)
Tarih:2024-03-10
Saat:16:55:57 TSİ
Enlem:36.0925 N
Boylam:30.11111 E
Derinlik:35.12 km
Detay:https://t.co/2WSv8g8BBf@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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