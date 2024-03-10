Antalya'da deprem! Çevre illerde hissedildi

Antalya ve çevre illerde hissedilen 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ANKA
Yayınlanma: 10.03.2024 - 17:07
Antalya'da deprem! Çevre illerde hissedildi
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AFAD; Antalya'nın Demre açıklarında, saat 16.55'te, 35.12 kilometre derinlikte, 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.


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