Yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında yaklaşık 570 milyon dolarlık satış yaptı

31 Aralık 2021 Cuma, 10:31

TCMB haftalık menkul kıymet istatistiklerini yayınladı. Buna göre; yabancı yatırımcılar, 26 Mart haftasından sonra yılın en sert satışını geçen hafta yaptı. Borsa İstanbul'un değer kaybettiği geçen hafta yabancı yatırımcılar, net 569 milyon 8 bin dolarlık hisse senedi sattı.

Yabancı yatırımcılar, geçen hafta devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) de satıcı oldu. Verilere göre; yabancıların devlet iç borçlanma senetlerindeki satışı da 94 milyon 400 bin dolar oldu.

Şirket borçlanma senetlerinde de yabancılar 2 milyon 600 bin dolarlık satış yaptı.

17 aralık haftasında 20 milyar 437,9 milyon dolar olan yabancının hisse senedi stoku, 24 Aralık haftasında 21 milyar 16 milyon dolar seviyesine geldi. 17 Aralık haftasında 3 milyar 121 milyon dolar olan DİBS stoku da 3 milyar 942 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senetlerinde de 17 Aralık'taki 126,3 milyon dolarlık stok, 24 Aralık haftasında 164,7 milyon dolara geriledi.