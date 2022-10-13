Yabancılar 136,3 milyon dolarlık hisse senedi sattı
Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 136,3 milyon dolarlık hisse senedi, 86,8 milyon dolarlık DİBS ve 2,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 7 Ekim haftasında net 136,3 milyon dolarlık hisse senedi, 86,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 2,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 30 Eylül itibarıyla 17 milyar 583,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 7 Ekim'de 19 milyar 450 milyon dolara çıktı.
Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 337,1 milyon dolardan 1 milyar 253,1 milyon dolara, ŞBS stokları da 104 milyon dolardan 101 milyon dolara indi.
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