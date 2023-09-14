Yabancılar 700 bin dolarlık hisse senedi sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 700 bin dolarlık hisse senedi, 28,1 milyon dolarlık DİBS ve 300 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.09.2023 - 15:13
Yabancılar 700 bin dolarlık hisse senedi sattı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Eylül haftasında net 700 bin dolarlık hisse senedi, 28,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 300 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 1 Eylül itibarıyla 31 milyar 841,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 8 Eylül'de 33 milyar 5,8 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 174,8 milyon dolardan 1 milyar 119,0 milyon dolara ve ŞBS stokları da 54,4 milyon dolardan 53,9 milyon dolara geriledi.


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