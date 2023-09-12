Borsada yatırımcı sayısında rekor artış

Yayınlanma: 12.09.2023 - 11:14

Güncelleme: 12.09.2023 - 11:14

Borsada yatırımcı sayısında yeni tarihi zirve görüldü. Merkez Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) verilerine göre borsada yatırımcı sayısı 11 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 7 milyon 140 bin 215’e yükselerek yeni rekor seviyesine ulaştı.

Yatırımcı sayısı 31 Ağustos tarihinde bir önceki rekor seviyesi olan 6 milyon 257 bin 415 kişiye ulaşmıştı.

Böylelikle 11 günde yatırımcı sayısındaki artış 882 bin 800 olarak gerçekleşti.

YATIRIMCI SAYISI YILLIK BAZDA YÜZDE 173.21

Öte yandan aylık yatırımcı sayısındaki artış 1 milyon 978 bin 559 olurken aylık artış oranı yüzde 38.33 oldu. Yıllık bazda ise yatırımcı sayısı artışı 4 milyon 526 bin 761, artış oranı ise yüzde 173.21 olarak gerçekleşti.

Yaşanan artışta SPK'nın son düzenlemeleri sonrasında halka arzlardan daha çok tutar alabilmek amacıyla daha çok hesap açılması olduğu değerlendiriliyor.