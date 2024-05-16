Yabancılardan tarihin en güçlü ikinci tahvil alımı

Yurt dışında yerleşik kişilerin 10 Mayıs haftasında aldığı 2 milyar 832,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS), 2013'ten bu yana en güçlü alım olarak kayıtlara geçerken, yabancıların DİBS stoku, 6 milyar 796 milyon dolarla son 3 yılın zirvesine çıktı.

AA
Yayınlanma: 16.05.2024 - 16:00
Yabancılardan tarihin en güçlü ikinci tahvil alımı
Abone Ol google-news

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 10 Mayıs haftasında net 2 milyar 832,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS), 84,7 milyon dolarlık hisse senedi ve 17,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

Böylece yurt dışında yerleşikler 7 haftadır DİBS alımlarını sürdürürken, geçen haftaki DİBS alımı, tarihteki en büyük ikinci ve son 11 yılın en yüksek alımına işaret etti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 3 Mayıs itibarıyla 39 milyar 534,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 10 Mayıs'ta 40 milyar 382,7 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde, 3 milyar 927,3 milyon dolar olan yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 6 milyar 796 milyon dolarla yaklaşık son 3 yılın zirvesine çıkarken, ŞBS stokları 211 milyon dolardan 229,6 milyon dolara yükseldi.


DİBS haberleri Devlet İç Borçlanma Senedi haberleri Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri haberleri hisse senedi haberleri İç borçlanma haberleri

İlgili Haberler

Yabancıların tahvil stoku 3 yılın zirvesinde

Yabancıların tahvil stoku 3 yılın zirvesinde
Hazine iki tahvil ihalesi düzenleyecek

Hazine iki tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine iki tahville borçlandı

Hazine iki tahville borçlandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk seçildi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk seçildi
Antalya’da 122 kaçak göçmen yakalandı

Antalya’da 122 kaçak göçmen yakalandı
Çok korkun ama...

Çok korkun ama...
Gazi Mustafa Kemal’in mirası: ‘Ata toprağı’ atletler aracılığıyla taşınıyor

Gazi Mustafa Kemal’in mirası: ‘Ata toprağı’ atletler aracılığıyla taşınıyor
Naci Görür o kenti uyardı: 'Sakın 'Bizim burada fay yok' diye düşünmeyin'

Naci Görür o kenti uyardı: 'Sakın 'Bizim burada fay yok' diye düşünmeyin'
Son Dakika: Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı!

Son Dakika: Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı!
Dikkat çeken 'Özgür Özel' anketi: Yurttaş ne kadar beğeniyor?

Dikkat çeken 'Özgür Özel' anketi: Yurttaş ne kadar beğeniyor?
Fransa’nın Yeni Kaledonya Adası’ndaki isyanlarda 206 gözaltı

Fransa’nın Yeni Kaledonya Adası’ndaki isyanlarda 206 gözaltı