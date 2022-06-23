Hatayspor, 19 yaşındaki forvet Koray Yağcı’yı transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 19 yaşındaki forvet Koray Yağcı'yı transfer etti.

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2022 Perşembe, 20:10
Hatayspor, 19 yaşındaki forvet Koray Yağcı’yı transfer etti
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Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Beşiktaş U-19 takımından 19 yaşındaki forvet Koray Yağcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş U-19 takımından genç forvet Koray Yağcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş katıldı. Atakaş Hatayspor'umuza hoş geldin Koray Yağcı” denildi.


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