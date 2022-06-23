Hatayspor, 19 yaşındaki forvet Koray Yağcı’yı transfer etti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 19 yaşındaki forvet Koray Yağcı'yı transfer etti.
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Beşiktaş U-19 takımından 19 yaşındaki forvet Koray Yağcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş U-19 takımından genç forvet Koray Yağcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş katıldı. Atakaş Hatayspor'umuza hoş geldin Koray Yağcı” denildi.
#Transfer— Hatayspor (@Hatayspor_FK) June 23, 2022
Hoş Geldin Koray Yağcı.
Beşiktaş U-19 takımından genç forvet Koray Yağcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladıkhttps://t.co/JEXQ21zChU#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/EGe27DzUmi
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