Yağ ve şekerden sonra Türk kahvesine de marketlerde kota geldi
Geçen haftalarda marketlerdeki yağ ve şeker satışının kısıtlandırılmasının ardından Türk Kahvesi'nde de kısıtlamaya gidildi.
Marketlerdeki ürünlerine kota gelmeye devam ediyor. Yağ ve şekere gelen kota yurttaşlar arasında kavgaya neden olurken yeni bir ürüne daha kısıtlama getirildiği öğrenildi.
Dolar kurundaki hızlı artışın ardından fiyatlar yurttaşların ceplerini yakmaya devam ederken bazı marketlerde Türk Kahvesi'nin satışına en fazla iki limit getirildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüde kahvenin iki adet ile sınırlandırıldığı görülüyor.
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