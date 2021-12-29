Yağma durmuyor: Türk Şeker, Sümer Holding ve Hazine'ye ait araziler satıldı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Şeker Fabrikaları, Sümer Holding ve Hazine’ye ait bazı taşınmazların satışını onayladı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Resmi Gazete'de bugün yayınlanan onay kararlarıyla; Muş’un Bulanık ilçesinde Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait toplam 3 dönüm arazi ve üzerindeki taşınmazların 6 milyon 900 bin TL bedelle, Tokat’ın Zile ilçesinde Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait toplam 8 dönüm arazi ve üzerindeki taşınmazların 7 milyon 70 bin TL bedelle satışına onay verildi.
Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki 3 bin 265 metrekare arazinin 1 milyon 460 bin TL’ye, Tercan ilçesindeki 3 buçuk dönümlük taşınmaz ve üzerindekilerin de 700 bin TL’ye satışı onaylandı.
Bunların yanı sıra, Zonguldak Çaycuma’da Sümer Holding adına kayıtlı yaklaşık 3 dönümlük arazinin 3 milyon 486 bin TL’ye, Ankara Gölbaşı’nda Hazine adına kayıtlı bin 193 metrekarelik taşınmazın ise 3 milyon 50 bin TL’ye satışına da onay verildi.
Yine Kütahya’da Hazine adına kayıtlı bin 578 metrekarelik arazinin satışı ile Zonguldak Çaycuma’da Sümer Holding adına kayıtlı yaklaşık 3 dönümlük taşınmazın 3 milyon 486 bin TL’ye satışı da onaylandı.
Adana Çukurova’da mülkiyeti Hazine’ye ait olan 5 dönümlük taşınmazın 3 milyon 750 bin TL’ye; Mersin, Giresun, Zonguldak ve Hatay’da Sümer Holding adına kayıtlı arazilerin de satışına onay verildi.
Video Haberler
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
En Çok Okunan Haberler
- Omicron varyantı hakkında 'tsunami' açıklaması
- Ünlü çift 'korkuyorum' notuyla test sonucunu paylaştı
- Dolardaki 16,80 seviyesine dikkat!
- Dizide telefon numarası gözüktü, hayatı kabusa döndü
- AKP'den İBB için erken seçim çağrısı!
- Tayyar'dan AKP'ye 'İmamoğlu' tepkisi
- AKP içinde İBB karmaşası
- Aralık ayı enflasyon oranını açıkladılar
- CHP'den çok sert yanıt
- AKP'de Soylu krizi