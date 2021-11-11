AKP'nin yeni özelleştirmeler için hedefinde bu kez enerji devi BOTAŞ var

11 Kasım 2021 Perşembe, 04:00

İktidar, enerji ve madencilikle ilgili kapsamlı yasa teklifi hazırlıyor. Buna göre BOTAŞ üçe bölünecek.

İthalat, ihracat, toptan satış ile petrol ticareti faaliyetlerinde bulunmak üzere “Doğalgaz Ticaret AŞ”, iletim, depolama ve gazlaştırmada bulunmak üzere “Doğalgaz Altyapı AŞ” kurulacak. İki şirket, özel hukuk hükümlerine tabi olacak. Petrol iletim ve taşıma faaliyetlerini ise BOTAŞ International AŞ gerçekleştirecek.

BOTAŞ International, geçen şubatta 3.5 milyon TL sermaye ile kuruldu. Yeni iki şirketin sermayeleri ise BOTAŞ tarafından karşılanacak. Cumhurbaşkanı, bu şirketlerin ortaklık yapılarını değiştirmeye, yurtiçinde ve yurtdışında şirket kurmalarına veya bir şirkete yüzde 50’den fazla hisseyle ortak olmalarına karar verebilecek.

YÜZDE 50’YE DÜŞECEK

Yeni dönemde Doğalgaz Altyapı tarafından her yıl ocakta 10 yıllık ulusal doğalgaz tüketim projeksiyonu ve 10 yıllık altyapı yatırım gelişim planı hazırlanacak ve yayımlanacak. Beş yıl sonra Doğalgaz Ticaret’in yurtiçi piyasa payı ulusal tüketimin yüzde 50’sine düşecek. Özel sektörün ithalat yapması da kolaylaştırılacak. Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, BOTAŞ’ın özelleştirilmesinin 2001’den beri gündemde olduğunu hatırlatarak “Bugüne kadar uygulanmamasının nedeni, siyasi iktidarın doğalgaz gibi stratejik bir konuyu elinde tutmak istemesiydi. Bugün BOTAŞ’ın yine bölünmeye çalışılması aynı amaca yönelik. Ama asıl soru neden şimdi?” dedi.