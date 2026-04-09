Yaklaşık 1 yıl oldu, bugünlerde yeni uyarılar yapılıyor ama komisyon bitirememiş: Raporu da don vurmuş!

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin’in soru önergesine yanıt veren TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Meclis araştırma komisyonlarının raporlarını makul sürede sunmalarının TBMM Başkanlığı’nın takibinde olduğunu belirtti.

‘İLİÇ KOMİSYONU’ DA UYARILMIŞ!

Bu sürede gecikme olması durumunda komisyonlara uyarıda bulunulduğunu kaydeden Bozdağ, nitekim 28. yasama döneminde “Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektöründe Yaşanan Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu” ile “Erzincan’ın İliç İlçesindeki Bir Altın Madeninde Meydana Gelen Kazanın Tüm Yönleriyle Araştırılması ve Benzer Kazaların Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu”na ilgili komisyon tarafından hazırlanacak raporun en kısa zamanda tamamlanarak Başkanlığa sunulması konusunda yazı yazıldığını bildirdi.

AYLAR GEÇMİŞ RAPOR BİTMEMİŞ!

Bozdağ, önerge tarihi itibariyle görev süresi sona eren ve rapor yazım çalışmaları devam eden iki Meclis araştırması komisyonu bulunduğuna dikkat çekti. Yanıta göre, “2025 Yılının Nisan Ayında Ülkemizde Gerçekleşen Zirai Don Olayının Sonuçlarının Araştırılması, Üreticilerin ve Tarımsal Ürünlerin Uğradığı Zararların Tespiti ve Gelecekte Yaşanabilecek Benzer Olayların Etkilerinin En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu”nun görev süresi 23 Ekim 2025 tarihinde sona erdi. Yanıtta, rapor yazım çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

“Engelli Bireylerin Toplumsal Hayata Katılımlarının Güçlendirilmesi, Karşılaştıkları Sorunların Tespit Edilmesi ve Bu Sorunlara Kalıcı Çözümler Üretilmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu”nun görev süresi de 11 Ocak 2026 tarihinde sona erdi. Bu komisyonun rapor yazım çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.