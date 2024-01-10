Yandaş Cem Küçük'ten asgari ücret itirafı! Şimdiden erimeye başladı
2024'te uygulanacak asgari ücret daha cebe girmeden erimeye başladı. Asgari ücret 13 günde 13 dolar değer kaybetti. Yandaş Gazeteci Cem Küçük de asgari ücretteki değer kaybına kayıtsız kalamadı.
2024'te geçerli olacak asgari ücret 13 günde erimeye başladı.
İktidarın açıkladığı 17 bin 2 liralık asgari ücret dolar bazında yüzde 2 değer kaybetti.
27 Aralık’ta 29 lira 34 kuruş olan dolar kuru, 13 günde 29 lira 94 kuruşa yükseldi.
Yeni asgari ücretin dolar bazında karşılığı 567 dolara geriledi.
Böylece yeni asgari ücret cebe dahi girmeden 13 dolar (389 TL) eridi.
CEBE GİRMEDEN 32 DOLAR ERİMİŞTİ
Haziran ayında asgari ücret 11 bin 402 liraya çıkarılmıştı.
Açıklandığı gün 482 dolara karşılık gelen 11 bin 402 TL’lik asgari ücret, cebe girmeden 32 dolar erimişti. 32 doların TL bazında karşılığı o dönem 25 lira 30 kuruş olan dolar/TL kurunda 800 liraya denk geliyordu.
YANDAŞ GAZETECİ KAYITSIZ KALAMADI
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Gazeteci Cem Küçük, canlı yayında asgari ücretin cebe girmeden eridiğini vurguladı.
Küçük, 13 günde 13 dolar değer kaybeden asgari ücret için "2025 yılının Ocak ayına kadar herhangi bir zam daha olmayacağını hatırlatalım" ifadelerini kullandı.
?? Asgari ücret cebe girmeden yüzde 2’nin üzerinde değer kaybetti— TGRT HABER (@tgrthabertv) January 10, 2024
?? 13 günde 13 dolar!
??Türkiye genelinde icra dairelerine 2024 yılının ilk 10 gününde UYAP üzerinden ulaşan yeni dosya sayısı 134 bin 515 oldu. 2023’te ise 1.2 milyon kişi banka borçları nedeniyle icra… pic.twitter.com/pnuPZRoqgn
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