Yandaş Cem Küçük'ten asgari ücret itirafı! Şimdiden erimeye başladı

Yayınlanma: 10.01.2024 - 10:28

Güncelleme: 10.01.2024 - 10:28

2024'te geçerli olacak asgari ücret 13 günde erimeye başladı.

İktidarın açıkladığı 17 bin 2 liralık asgari ücret dolar bazında yüzde 2 değer kaybetti.

27 Aralık’ta 29 lira 34 kuruş olan dolar kuru, 13 günde 29 lira 94 kuruşa yükseldi.

Yeni asgari ücretin dolar bazında karşılığı 567 dolara geriledi.

Böylece yeni asgari ücret cebe dahi girmeden 13 dolar (389 TL) eridi.

CEBE GİRMEDEN 32 DOLAR ERİMİŞTİ

Haziran ayında asgari ücret 11 bin 402 liraya çıkarılmıştı.

Açıklandığı gün 482 dolara karşılık gelen 11 bin 402 TL’lik asgari ücret, cebe girmeden 32 dolar erimişti. 32 doların TL bazında karşılığı o dönem 25 lira 30 kuruş olan dolar/TL kurunda 800 liraya denk geliyordu.

YANDAŞ GAZETECİ KAYITSIZ KALAMADI

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Gazeteci Cem Küçük, canlı yayında asgari ücretin cebe girmeden eridiğini vurguladı.

Küçük, 13 günde 13 dolar değer kaybeden asgari ücret için "2025 yılının Ocak ayına kadar herhangi bir zam daha olmayacağını hatırlatalım" ifadelerini kullandı.