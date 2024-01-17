Yandaş Cem Küçük'ten emekli maaşı isyanı! 'Adalet sağlanmadı'

Yayınlanma: 17.01.2024 - 09:45

Güncelleme: 17.01.2024 - 09:45

Kabine toplantısının ardından kameraların karşısında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağkur emeklileri için beklenen ek zam oranını açıkladı.

Aralık ayı enflasyonu ile emekliye zam oranının yüzde 37,57 olarak netleştiğini anımsatan Erdoğan, yüzde 5 artışla yüzde 42,6'ya yükselttiklerini söyledi.

Erdoğan, temmuz ayında emekli maaşlarının ayrım olmaksızın eşitleneceğini belirtti.

Erdoğan böylece, emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkardıklarını da duyurdu.

YANDAŞTA İSYAN ETTİ

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Gazeteci Cem Küçük, en düşük emekli aylığını yetersiz buldu ve emekli maaşlarında adaletin sağlanamadığını belirtti.

X hesabından paylaşım yapan Küçük, "En düşük emekli aylığı 11.500 olmalıydı. SSK ve Bağkurlulara da yüzde 49 zam verilmeliydi. Adalet sağlanmadı. Gerçek bu" ifadelerini kullandı.

En düşük emekli aylığı 11.500 olmalıydı. SSK ve Bağkurlulara da yüzde 49 zam verilmeliydi. Adalet sağlanmadı. Gerçek bu. — Cem Küçük (@cemkucuk55) January 16, 2024

TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?

Zamların belli olmasının ardından şimdi ise 2024 en düşük emekli maaşı ve refah payının kanun teklifine eklenecek. Ardından yeni aylıklar Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçerek Genel Kurul'a gelecek. Burada oylanmasının ardından yasalaşacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Emekli maaşı düzenlemelerinin Gelecek hafta Meclis’e taşınması ve ocak ayı bitmeden ise yasalaşabileceği belirtiliyor.

SSK emekli maaşı ödemeleri yarın başlayacak 26 Ocak’ta sona erecek. Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri de 25-28 Ocak arasında yapılacak.

Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1’i ila 5’i arasında alıyor. Ancak Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak’ta açıklanmıştı. Bu nedenle Emekli Sandığı emeklileri maaşlarını zamsız olarak almışlardı. Onların da yüzde 49,25'lik zamdan doğan maaş farklarını Ocak ayının son haftasında alması bekleniyor.