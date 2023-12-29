Yandaş Gazeteci Cem Küçük asgari ücretle övündü! Özgür Demirtaş hesabını çürüttü

Yayınlanma: 29.12.2023 - 10:08

Güncelleme: 29.12.2023 - 10:08

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Gazeteci Cem Küçük'ün asgari ücret hesabını çürüttü.

"Asgari ücretin dolar bazında 578 dolar oldu. Cumhuriyet tarihinin en yükseği" diyen Küçük'e, Özgür Demirtaş yanıt verd

"2002'DE DOLAR KARŞILIĞI 126 DOLARDI"

X hesabı üzerinden paylaşım yapan Cem Küçük şunları kaydetti:

"Asgari ücretin dolar bazında 578 dolar oldu. Cumhuriyet tarihinin en yükseği. Şu an dolar 29-30 TL seviyesinde. Euro 30 TL seviyelerinde. 2002'de asgari ücretin dolar bazındaki karşılığı 126 dolardı. AK Parti'nin 2004-2005-2006 yıllarında 280-290 dolar seviyesindeydi ki AK Parti'nin en iyi dönemiydi 2010'a kadar olan dönem. Şu an asgari ücretin dolar bazındaki karşılığı 578 dolar. Haliyle bu yüzde 50 zam gelince herkes ürünlerine belli oranda zam yapacak. Ama devlet çok zam yapmazsa elektrik, doğal gaz ürünlerine rakam 578 dolarda kalır. Özel sektörde çalışanlarında bu zamlarla en az yüzde 50 zam vermesi lazım ki o farklar korunabilsin."

"DOLAR ENFLASYONU VAR"

Cem Küçük'ün asgari ücret hesabına en büyük tepkiyi Özgür Demirtaş gösterdi. Küçük’e yanıt veren Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

"Cem bey o olaya öyle BAKILMAZ.

Size nasıl bakmanız gerektiğini öğreteyim: 2002 yılında Asgari Ücret 126 Dolardı, Şimdi 578 Dolardı denmez. Çünkü 2002 yılındaki 100 Doların Alabildiği ile şu anki 100 Doların alabildiği aynı değil. Dolar Enflasyonu var.

Bir gazeteci olarak böyle bir haber yapmadan önce Yapmanız gereken şey şu: fred.stlouisfed sitesine gideceksiniz. Oradan CPIAUCSL datasını indireceksiniz. Bu Dolar Fiyat Endeksi.

Sonra 2002 başındaki Fiyat Endeksine bakacaksınız. Bir de Şu anki Fiyat Endeksine Bakacaksınız. Şu anki Endeksi 2002 başındaki endekse bölüp o günden bugüne Dolardaki enflasyonun ne olduğunu bulacaksınız. Ben sizin için bulayım: 1.7327.

Hah Şimdi o 578 Dolar dediğiniz şeyi bu rakama böleceksiniz. 578/1.7327 = 333 Dolar. Demek ki Şu andaki Asgari Ücretin 2002 karşılığı bu kadar.

2016'daki karşılık ile de kıyaslarsanız o zamanki Asgari ücrete göre çok daha düşük. Buna bir de Doların şu anda baskılandığı gerçeğini eklerseniz, asgari ücretin 2016'ya göre çok çok daha düşük olduğu ortaya çıkar."