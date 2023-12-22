Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken kripto açıklaması: 'Milyarlarca doların kaçmasına neden olur'

Yayınlanma: 22.12.2023 - 18:02

Güncelleme: 22.12.2023 - 18:02

Türkiye için kripto para piyasasını düzenleyen yasa tasarısının önümüzdeki günlerde Meclis gündemine geleceği belirtiliyor. Yeni düzenleme ile kripto para piyasasına yönelik denetimlerin artırılması öngörülüyor.



Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş, gelecek yılın başlarında çıkarılması planlanan kripto kanuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

X (Twitter) hesabı üzerinden mesaj paylaşan Demirtaş, "Bu kanunun asla YASAKlara yönelmemesi gerekiyor. Örneğin, Yurtiçi borsalar dışında her şeyin yasaklanması, Türkiye'den Milyarlarca Doların kaçmasına neden olur" dedi.

Prof. Dr. Demirtaş'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Bu kanunun olabildiğince özgürlükçü hazırlanması ülkeye büyük fayda sağlar.

Türkiye'de çok sağlam yazılımcılar var. Blockchain alanında ülke olarak harikalar yaratabiliriz.

Ama bunun için bu kanunun asla YASAKlara yönelmemesi gerekiyor. Örneğin, Yurtiçi borsalar dışında her şeyin yasaklanması, Türkiye'den Milyarlarca Doların kaçmasına neden olur. Onun yerine Blockchain mühendislerinin Türkiye'ye gelmesinin de önünü açacak bir düzenleme, Milyarlarca EKSTRA Doların ülkemize akmasını sağlar.

Hükümetin ve Kanun yapıcıların muhakkak bu sektörün ileri gelenleri ile beraber hazırlık yapması büyük fayda sağlayacaktır.

Önümüzdeki bu fırsatı değerlendirebilmek dileği ile."