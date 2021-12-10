Ev ve araba alma hayaliyle 'Evim' şirketine başvuran binlerce yurttaş mağdur

10 Aralık 2021 Cuma, 04:00

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) temmuz ayında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devrettiği 21 “Evim” şirketine ev ve araba umuduyla para yatıran yurttaşlar mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor. Yurttaşlar, “Ev hayali ile yemedim, içmedim ve dişimden tırnağımdan artırarak bu parayı topladım. Psikolojimiz altüst oldu. Bu paraların bazı vakıflara devredeceklerinden korkuyoruz” diyor.

SERMAYE ŞARTI GETİRİLDİ

BDDK 2 Temmuz’da, kamuoyunda faizsiz sistemle konut ve araba edindirmek için para toplayan tasarruf finansman şirketlerinden 21’i hakkında 100 milyon TL sermaye şartını yerine getirmediği gerekçesi ile tasfiye süreci başlatmış, şirketlerin mal varlıklarına ve banka hesaplarına el konulmuştu. 21 şirkete 746.6 milyon TL yatıran 54 bin vatandaş ise geçen süre içinde alacakları konusunda rahatlatacak bir yanıt alamadı.

“İmece usulüyle ev sahibi olun” vaadiyle, devletin güvencesine dayanarak para yatırdıklarını anlatan mağdurlardan bazıları gazetemize yaşadıklarını anlattı.

İzmir’de yaşayan Eshat Aktaş (24) bir soğuk hava deposunda çalışıyor. Finans Evim’e 107 bin TL yatırdığını söyleyen Aktaş, şunları söylüyor:

“Babam inşaat ustasıydı. 40 yıl çalıştı ev alamadı. Ben de bu şirket aracılığıyla ev alırım diye düşündüm. Senetleri imzalarken ‘Her şey devletin güvencesi altında’ dediler. Asgari ücretle çalışıyorum. 26 ay boyunca yemedim, içmedim taksitleri ödedim ve bu parayı topladım. Teslimata bir ay kala kayyum atandı.”

İstanbul’da yaşayan Süleyman Aydoğdu (34) ise Birikim Evim’e 70 bin TL yatırmış, “Tüm hayallerimiz yıkıldı. Birikimlerimizi, akıbeti belli değil. Bu süreçte eşimle birlikte çok yıprandık, tansiyon hastası oldum” diyor.

İstanbul’da yaşayan ve Destek Evim’e 7 bin 500 TL ödeme yaptığını belirten Mustafa Şahin, “6 aydır bekliyoruz, paralarımızı vermiyor, bizi oyalıyorlar. Bizleri şirketler değil maalesef devlet yöneticileri mağdur etti. Bu paraları bazı vakıflara devredeceklerinden korkuyorum” diye konuştu.

Kocaeli’nde İkiz Evim’e 75 bin TL yatırdığını belirten ve üç çocuğu olan Serda Tomak (32) da “Uyuyamıyoruz. Evde huzursuzluk var. Bir an önce bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz” talebinde bulunuyor.

Ev almak için Final Evim’e 138 bin TL yatırdığını belirten Diyarbakırlı Osman Kaya’nın (40) dört engelli çocuğu var. Bu süreç nedeniyle eşiyle arasının bozulduğunu anlatan Kaya şöyle devam etti:

TMSF ADIM ATMIYOR

“Dişimden tırnağımdan bu parayı artırdım. Parayı yatırmaya başladığımda şirket yetkililerine ‘Engelli çocuklarım var. Onların parasını bile veriyorum size. Lütfen beni mağdur etmeyin’ dedim ama vicdan yok ki. TMSF, habire ‘bugün yarın’ diyor ama gelişme yok. Kendi paramızla rezil, perişan olduk.”

İstanbul’da yaşayan evli ve bir çocuğu olan Muharrem Taşdemir (31), Birikim Evim’e 80 bin TL yatırdığını anlatıyor ve şunları söylüyor:

“Asıl mağduriyetimiz bir arpa boyu yol alamayan ve yanlış düzenleme yapan TMSF’den kaynaklanıyor. Hayallerimizle oynadılar. Umutlarımıza pranga vurdular. Birikimlerimizin yok olmasını bize seyrettiriyorlar. Bizler kıt kanaat yaşayan insanlarız. Psikolojimiz alt üst oldu. Boşanan, intihar eden insanlar bile var.”