Yandaş yazar Abdulkadir Selvi 3 maddede duyurdu: Memur ve emekli maaş zammı ile ilgili bilgiler sızdı

Yayınlanma: 04.07.2023 - 09:05

Güncelleme: 04.07.2023 - 09:05

Üç haftalık aranın ardından kabine, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplandı. Toplantının ana gündemi emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oldu.

Yakında Meclis'e gelecek düzenleme ile en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltileceği açıklanmıştı. Diğer memurlar için görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış yapılacağı ve zam oranlarının 6 aylık enflasyona ek olarak refah payı ile belirleneceği duyurulmuştu.

ERDOĞAN'DAN YENİ AÇIKLAMA: ÇARŞAMBAYI İŞARET ETTİ

Kabine toplantısı sonrası konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen memur ve emekli zamlarına ilişkin açıklama yaptı.

Enflasyon rakamlarının açıklanacağı çarşamba gününe işaret eden Erdoğan şöyle konuştu:

"Ekonomik şartlardan ziyade, tamahkarlıktan ve aç gözlülükten kaynaklanan bu meselenin üstüne gideceğiz. Ticaret Bakanlığımız denetimlerini daha da sıklaştıracak. Stokçuluk ve fırsatçılık yapanlara asla müsaade edilmeyecek. Milletin canını yakanlardan hukuk ve serbest piyasa kuralları içinde muhakkak hesap soracağız.

Memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlatıyoruz. 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacaktır. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Tatile girmeden evvel Meclis onayı gerektiren tüm hususları parlamentomuzun taktirine sunacağız."

YANDAŞ SELVİ'DEN 'ZAM' KULİSİ

Son olarak Hürriyet'in iktidara yakın isimlerinden Abdülkadir Selvi bugünkü köşe yazısında memur ve emekli maaşları ile ilgili gelişmeleri hükümetten önce açıkladı.

"Dünkü Kabine toplantısının birinci gündem maddesi, temmuz ayında memur ve emeklilere yapılacak zamlardı" diye başlayan yazısında Selvi şunları aktardı:

"Dünkü kabine toplantısında Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan kapsamlı bir sunum yaptı.

1- En düşük memur maaşı 22 bin TL’ye çıkıyor. Buna göre öğretmen, doktor, hemşire, polis, mühendis aylıklarına kademeli olarak artış yapılacak.

2- Kademeli artışlar yapılacak. Bir yüzde artış, onun üzerine ise seyyanen bir zam yapılacak. Örneğin yüzde 25 artı 7 bin, yüzde 25 artı 8 bin artış olacak.

3- Memur ve emeklilerin maaş zammı için yarın açıklanacak olan enflasyon oranı bekleniyor. 6 aylık enflasyonun yüzde 18 civarında olması öngörülüyor. Böylece enflasyon artı refah payı artışı yapılacak."