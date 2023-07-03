Son dakika... Erdoğan açıkladı: Memur ve emekliler için tarih belli oldu!

Yayınlanma: 03.07.2023 - 18:50

Güncelleme: 03.07.2023 - 19:33

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 3 saat süren kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan konuşması sırasına memur ve emeklilere yapılacak zam oranına ilişkin "Sözümüzü tutacağız" diyerek "5 Temmuz Çarşamba günü enflasyon oranlarımız netleşmiş olacaktır. Biz de bununla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Araç fiyatları ve kira zamlarına ilişkin de mesajlar veren Erdoğan, şöyle konuştu:

Bu bayram döneminde özelikle depremzede kardeşlerimizi ihmal etmedik. Pek çok arkadaşımız bayramda deprem bölgesindeydi. Yalnız olmadıklarını kendilerine hissettirdik. 11 vilayetimizin tamamında ihya ve inşa çalışmaları devam ediyor. Yaptığı binalar depremden alnının akıyla çıkan TOKİ'miz bölgenin kalkındırılmasında öncü rol oynuyor. Giden canlarımızı geri getiremeyiz ama maddi kayıplarımızı telafi edecek imkan ve kudrete sahibiz. Deprem bölgesinde evleri yıkılan çok sayıda vatandaşın gelecek bayramı evlerinde karşılamasını temenni ediyoruz. Ekim-Kasım ayından itibaren deprem konutlarının teslimatına başlayacağız. Şehirlerimizi eskisinden daha güvenli hale getirene kadar durmadan dinlenmeden çalışacağız. Bizim ana gündem maddemiz deprem bölgesidir. Depremzedelerimizi iyilik etmeden başa kakan namertlere muhtaç etmeyeceğiz.

KURANI KERİM'E YÖNELİK SALDIRI

İslam dünyası olarak Kurban Bayramı'na ulaşmanın heyecanını yaşarken, İsveç'in başkentinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça saldırı hepimizi öfkelendirmiştir. Bunun insani temellerle bağdaşması mümkün değildir. Bunlar İslam düşmanlığıyla beslenen nefret suçudur. Bunun polis korumasıyla işlenmesi çok daha vahimdir. Nasıl kiliseyi, havrayı veya bir başka inancı mabedini ateşe vermek özgürlük değilse Kur'an-ı Kerim mushafı yakma diye bir özgürlük olamaz. Söz konusu kendi güvenlikleri olunca hiçbir hak, hukuk, ilke tanımayanlar sıra Müslümanların kutsallarına gelince birden fikir özgürlüğünü hatırlıyorlar. Stockholm'de Kurban Bayramı'nın ilk günü, cami önünde gerçekleştirilen menfur eyleme münferit bir hadise gözüyle bakamayız. Bu saldırıları batıda habis bir ur misali yayılan Müslüman ve İslam düşmanlığı hastalığının yeni bir tezahürü olarak görüyoruz. Batı dünyası bu konuda hiçbir adım atmıyor.

"YÜZLERCE KİŞİNİN ÖLÜMÜ 5 ZENGİN KADAR GÜNDEM OLMADI"

4 yıl önce Yeni Zelanda'da 51 Müslümanın şehit edildiği terör eyleminden hala ders alınmıyor. Önceki hafta Mora yarımadası açıklarında batan gemi faciasında buna bir kez daha şahit olduk. Yüzlerce kişinin ölümü, Titanik gemisini görmeye giden 5 zengin kadar gündem olmadı. Bu mazlumlar her yıl Akdeniz'in sularında kaybolan binlerce can gibi kısa sürede unutulup gitti.

FRANSA'DAKİ OLAYLAR

Beyaz adamın üstünlüğüne dayanan sömürgeci, kibirli, gayriinsani zihniyetin varlığının halen devam ettirdiğinin işaretidir. Özellikle sömürgeci geçmişi ile bilinen ülkelerde kültürel ırkçılık, kurumsal ırkçılığa dönüşmüştür. Fransa'da başlayan olayların kökünde işte bu zihniyetin inşa ettiği sosyal mimari vardır. Sistematik baskı gören varoş, gettolarda yaşamaya mahkum edilen göçmenlerin çoğu Müslümanlardır. Şiddet maalesef şiddeti doğurmuş ve bugünkü hadiseleri tetiklemiştir. Kamu malına zarar verilmesini, sokakların yakılıp, yıkılmasını, mağazaların yağmalanmasını elbette tasvip etmiyoruz. Sokak olayları meşhur hak arama metodu olamaz. Ancak sosyal patlamadan otoritelerin de ders çıkarması gerektiği açıktır. Benzer vakalar bizde yaşanırken hak ve demokrasi mücadelesi verenlerin bugün derin sessizliğe bürünmesi ayrıca manidardır. Büyükelçilik ve konsoloslarımız her zaman vatandaşlarımızın yanındadır. Endişe ile karşıladığımız son hadiselerin şiddet sarmalı daha fazla büyümeden bir an önce sona ermesini diliyoruz.

YÜZDE 25 SINIRI DEVAM EDECEK

Fahiş kira artışlarına karşı yüzde 25 sınırı, temmuz ayından itibaren devam edecektir. Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında oluşan balonu yakından takip ediyoruz. Tamahkarlıktan ve aç gözlülükten kaynaklanan bu meselenin üstüne gideceğiz. Ticaret Bakanlığımız denetimleri daha da sıklaştıracak. Stokçuluk ve fırsatçılık yapanlara asla müsaade edilmeyecektir. Milletin canını yakanlardan muhakkak hesap soracağız. Yeni ekonomi kadromuz enflasyonla mücadelenin yanı sıra uluslararası yatırımlara hız verdi.

MEMUR VE EMEKLİLER İÇİN TARİH VERDİ

Kur Korumalı Mevduat uygulamasını devam ettiriyoruz. Vergi istisna süresini uzatıyoruz. 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşecek. Oranların netleşmesiyle birlikte biz de memur ve emekliliklerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz.