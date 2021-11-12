Yandaş yazar Dilek Güngör, asgari ücrette vites düşürdü

12 Kasım 2021 Cuma, 10:04

Yandaş Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, geçtiğimiz hafta A Haber'de, 'Asgari ücrete ne kadar zam olacak?' sorusuna, "Herkesin söylediği gibi 45 yılın en yüksek zammı bekleniyor. Ve bunun da yüzde 35-40 oranında zam gelecek. Asgari ücret dolar kuruna vurduğunuzda 80-90 dolarlık bir erime var. Enflasyonu bir süre daha yüksek görmeye devam edeceğiz. Bu durumda da hane halkının satın alma gücünün arttırılması gerekiyor. Bu hükümet tarafından kabul ediliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Güngör'ün yaptığı bu açıklama ile 2022 yılına girildiğinde asgari ücretin yapılan hesaplamalar sonucu 3 bin 800 TL olabileceği öngörülüyordu.

GERİ VİTES



Güngör'ün, 'Milyonlarca vatandaş için büyük fedakarlık' başlıklı bugünkü köşe yazısında ise, zamla ilgili verdiği rakam geri vites olarak yorumlandı.

Güngör'ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Asgari ücret son 19 yılda birkaç dönem hariç genellikle enflasyonun üzerinde belirlenmiş durumda. Geçen yıl brüt asgari ücret yüzde 21.56 arttı. 2002'de ortalama 184 TL olan net asgari ücret 2021'de 2.825 TL oldu. Bu da nominal olarak yüzde 1.435'lik artış anlamına geliyor. Ancak enflasyon hesaba katıldığında reel artış bu orandan daha düşük... Hükümet son 19 yıldır genellikle asgari ücreti enflasyonun üzerinde belirledi. 2022 asgari ücreti belirlenirken de enflasyonun en az 7-8 puan üzerinde bir artış olabileceği belirtiliyor."