Yandaşların örttüğü 'asgari' gerçekleri... Prof. Dr. Aziz Çelik açıkladı: 'Oysa kazın ayağı öyle değil'

Yayınlanma: 29.12.2023 - 10:53

Güncelleme: 29.12.2023 - 11:09

Milyonlarca emekçiyi ilgilendiren yeni asgari ücret AKP Genel Merkezi’nde kararlaştırıldı. Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücretin yüzde 49 zamla 17 bin 2 liraya çıkarıldığını açıkladı.

İktidar çevresi asgari ücretin ABD doları cinsinden Cumhuriyet tarihinin en yüksek düzeyinde olduğuna ilişkin açıklamalar yaptı. Konuyla ilgili Sosyal Politika Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik "Asgari ücret dolar cinsinden göreli olarak düştü" diyerek Asgari ücret-dolar hesabını anlattı.

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Asgari ücretin ABD doları cinsinden Cumhuriyet tarihinin en yüksek düzeyinde olduğuna ilişkin bazı gayri ciddi iddialar ortalıkta dolaşıyor.

2002'de brüt asgari ücretin 156 dolar olduğu, 2024'te tahminen 543 ABD doları olacağı doğrudur! Bu hesaba göre dolar cinsinden brüt asgari ücret 3,47 kat artmış oluyor!

Oysa kazın ayağı öyle değil! Asgari ücret-dolar hesabı öyle bakkal hesabıyla yapılamaz. Bunun dolar enflasyonu var, satın alma gücü var, kişi başına GSYH artışı var.

Dolar karşılaştırmasının anlamlı olabilmesi için asgari ücreti ekonomideki diğer değişkenlerle dolar üzerinden karşılaştırmanız lazım. Madem asgari ücrette dolar karşılaştırması yapıyorsunuz ekonomideki diğer değişkenlere de dolar olarak bakmanız lazım!

Doğru sonuca ulaşmak için ABD doları cinsinden kişi başına gayri safi yurt içi hasıla artışı ile (ekonomik büyüme) ile dolar cinsinden brüt asgari ücret artışını karşılaştırmak gerekir.

2002 ile 2024 arasında brüt asgari ücret 156 dolardan 543 dolara çıkarken aynı dönemde kişi başına GSYH 3 bin 608 dolardan 12 bin 875 dolara çıkıyor. Kişi Başına GSYH 3,57 kat artıyor.

(2024 verileri Orta Vadeli Program hedefleridir. 2024 yıl ortası dolar kuru 36,8 TL, Kişi başına milli gelir tahmini 12 bin 875 ABD dolarıdır).

Diğer bir ifadeyle dolar olarak brüt asgari ücret artışı Kişi Başına GYYH artışının altında kalıyor! Brüt asgari ücret dolar cinsinden 3,47 kat, Kişi Başına GSYH 3,57 kat artıyor. (Ayrıntılar tabloda)

Daha açık yazalım! Brüt asgari ücret dolar cinsinden göreli olarak düşmüştür!"