Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Asgari ücret zammının ardından... Yemek ücretlerindeki artış ne kadar olacak?

Yayınlanma: 29.12.2023 - 10:13

Güncelleme: 29.12.2023 - 10:13

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret, yeni yılda geçerli olmak üzere yüzde 49 artışla 17 bin 2 lira olarak belirlendi.

Asgari ücretteki bu artış, çalışanların yemek ücretlerini de yakından ilgilendiriyor.

Yemek sektöründeki fiyatların sürekli yükselmesi, çalışanların yemek ücretlerini de artırma ihtiyacını doğuruyor. Bu konuda uzmanlar, yüzde 50 civarında bir artış beklediklerini belirttiler.

Milliyet'in aktardığına göre, Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çalışanların yemek ücretleriyle ilgili olarak yüzde 50 civarında bir zam beklentisi var. Asgari ücrette yüzde 50'lik bir zam beklentimiz vardı ve bu orana yakın bir zam yapıldı. Piyasa bu rakamı bekliyordu ve sürpriz olmadı. Yemek ücretlerinde de yaklaşık yüzde 50 oranında bir artış olacağını düşünüyorum" dedi.