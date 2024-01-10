Yapay et üretimi olacak mı? Bakan açıkladı

Yayınlanma: 10.01.2024 - 14:07

Güncelleme: 10.01.2024 - 14:07

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen yeni yılın ilk ‘Ulusal Gıda Komisyonu Toplantısı’na katıldı.

Son dönemde sıkça gündeme gelen yapay et hakkında da açıklamalarda bulunan Yumaklı, “Zaman zaman ‘Bakanlık yapay ete izin verdi’ gibi haberler, paylaşımlar yapılıyor. Yapay et kesinlikle gündemimizde yok arkadaşlar. Yapay et üretimine izin verilmesi asla söz konusu değil. Yapay et konusunda herhangi mevzuat çalışmamız bulunmadığını da belirtmek isterim. Biz, ülkemiz hayvancılığını geliştirmek için çalışıyoruz Hayvan varlığımızı arttırmak için politikalar üretiyoruz. Yapay et konusunu asla gündemimize almayacağımızı ifade etmek isterim. Benzer şekilde deniliyor ki Bakanlık gıdalarda böcek ununa izin verdi. Böyle bir izin de asla söz konusu değildir. Buna ilişkin bir çalışmamız da yoktur” bilgilerini aktardı.

Bakan Yumaklı, Türkiye’nin gıda mevzuatını hazırlamanın yanında, uluslararası mevzuat düzenlemelerine de katkı verdiklerini de sözlerine ekleyerek, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, Kodeks Alimentarus Komisyonu ulusal temas noktası olduğunu söyledi.

Toplantı, Bakan Yumaklı'nın açıklamalarının ardından basına kapalı olarak devam etti.