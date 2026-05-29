Yapay zekâ iş gücünü dönüştürürken Türkiye yeni iş alanları üretemiyor

Türkiye, yapay zekâ çağının en kritik eşiğinde hem rekabet gücünü hem istihdamını koruma sınavıyla karşı karşıya. Dünyanın en büyük şirketleri operasyonlarını yapay zekâya göre yeniden şekillendirirken Türkiye’de uzmanlar düşük teknoloji yatırımı ve sınırlı dönüşüm kapasitesinin kısa vadede işleri koruyor gibi görünse de uzun vadede çok daha büyük bir istihdam krizine yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Shopify, Duolingo ve Standard Chartered gibi küresel şirketlerin yapay zekâ nedeniyle işgücünü küçültmeye yönelik adımları, Türkiye’de özellikle sanayi ve hizmet sektörlerinde “Dönüşemezsek ne olacak?” sorusunu öne çıkarıyor.

KRİTİK EŞİKTEYİZ

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) “Future of Jobs” raporunda şirketlerin yüzde 41’inin önümüzdeki yıllarda yapay zekâ nedeniyle işgücünü küçültmeyi planladığı belirtilirken Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) endeksinde dünya genelinde her dört çalışandan birinin yapay zekâdan etkilenebilecek işlerde çalıştığı aktarılıyor. Goldman Sachs raporuna göre yapay zekâ dünya genelinde tam zamanlı 300 milyon işi otomasyona maruz bırakabilir.

Küresel ölçekte hızlanan bu dönüşüm, Türkiye’de de sanayi ve hizmet sektörleri açısından kritik bir eşik anlamına geliyor. Ancak Türkiye’nin yapay zekâ yatırımları ve kurumsal adaptasyonu hâlâ sınırlı seviyede. TÜSİAD ve Bain&Company araştırmasına göre şirketlerin yalnızca yüzde 30’u bu alanda net bir yol haritasına sahip. TÜSİAD ve PwC verileri ise Türkiye’nin 2019- 2024 dönemindeki toplam yapay zekâ yatırımının yaklaşık 0.5 milyar dolarda kaldığını, aynı dönemde küresel yatırımların 725 milyar doları aştığını ortaya koyuyor.

Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi’nin (TRAI) raporuna göre ekosistemdeki girişim sayısı artsa da şirketlerin genel yapay zekâyı iş süreçlerine entegre etme oranı yüzde 19, üretken yapay zekâ entegrasyonu ise yüzde 8.5 düzeyinde bulunuyor.

UZUN VADEDE CİDDİ RİSK

Uzmanlara göre düşük adaptasyon kısa vadede istihdamı koruyor gibi görünse de uzun vadede daha büyük risk taşıyor. ODTÜ İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Erdil yapay zekânın etkilerinin halihazırda finans, bankacılık, sigortacılık, muhasebe ve müşteri hizmetleri gibi alanlarda hissedilmeye başlandığını vurguluyor. Türkiye istihdamının lokomotifi olan otomotiv, beyaz eşya, makine ve tekstil gibi sektörlerin henüz doğrudan etkilenmediğini ifade eden Erdil, “Küresel değer ve tedarik zincirlerine oldukça entegre olmuş bu sektörlerde de değer zincirdeki olası yapısal dönüşümlere ayak uydurulamazsa sonuçları travmatik olur” diyor.

Erdil, boşa çıkan iş gücünü emecek iş alanları için ciddi politikalar ve “kamusal beceri kazandırma seferberliği”nin şart olduğunu vurguluyor ve şunların altını çiziyor:

“Öncelikleri belirleyip sonra da mikro düzeyde çok boyutlu bir politikaya ve toplumcu bir bakış açısı geliştirmeye ihtiyaç var. Bu politikanın da izleme ve değerlendirme süreçleriyle, veri toplama ile sürekli güncellenen, yaşayan bir politika dokümanı haline getirilmesi gerekiyor. Bunu yapması gereken Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ama sayfasına bakın çok fazla bir şey bulamazsınız.”

İŞKUR YENİDEN YAPILANDIRILMALI

Çalışma ekonomisi uzmanı Prof. Aziz Çelik, küresel istihdam oranının 1990’lardaki yüzde 58- 59 bandından 2020’lerde de uzaklaşmadığını ve küresel işsizlik oranının da 2000’deki yüzde 5.4’ten 2025’te yüzde 4.9’a sınırlı gerilediğini belirtti, “Tarihsel kanıtlar, teknolojik dönüşümlerin istihdamı toplamda yok etmek yerine yeniden yapılandırdığını ortaya koymakta. Asıl soru elde edilecek verimliliğin kimin lehine dağıtılacağı” dedi.

Yapay zekâ kaynaklı verimliliğin çalışanlara aktarılmayıp kârlara aktarılması durumunda iç talebin daralıp büyümenin sekteye uğrayacağını vurgulayan Çelik, dönüşümün yönetilebilmesi için yapılması gerekenleri şöyle aktardı:

“İŞKUR’un kapasitesi, uzun dönemli mesleki yeniden eğitim programlarını karşılayacak biçimde genişletilmeli. Dijital altyapı yatırımları ve yatırım destekleri özel sektörü katma değerli alanlara yönlendirmeli. Burada devletin işveren olarak rolü kritik. Piyasanın yaratamadığı istihdamı kamu, nitelikli hizmet alanlarında yaratarak kapatmalı. Yapay zekâ, çalışma sürelerinin kısaltılması, boş zamanın demokratikleşmesi ve refah artışının tabana yayılması için kullanılmalı.