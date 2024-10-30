Süper Lig'de yarış kızışıyor: İşte yapay zekaya göre şampiyon olacak takım!

Yayınlanma: 30.10.2024 - 10:35

Güncelleme: 30.10.2024 - 10:35

Kıran kırana bir heyecanın yaşandığı Süper Lig'de şampiyonluğa hangi takımın ulaşacağı merak ediliyor. Özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çekiştiği, Trabzonspor ve Başakşehir'in iddialı olmak istediği yarış için tahminler Euro Club Index'te güncellendi.

Trendyol Süper Lig'e yazın imza atan dünya yıldızlarının yanı sıra birbirinden yetenekli futbolcuların ardından başlayan çetin mücadelede takımlar şampiyonluk yarışını ilk sırada bitirebilmek adına mücadele veriyor.

Euro Club Index'e göre Süper Lig'de puan durumu şu şekilde olacak:

1) GALATASARAY: 92 PUAN

2) FENERBAHÇE: 88 PUAN

3) BEŞİKTAŞ: 78 PUAN

4) BAŞAKŞEHİR: 59 PUAN

5) TRABZONSPOR: 56 PUAN

6) SAMSUNSPOR: 55 PUAN

7) EYÜPSPOR: 49 PUAN

8) SİVASSPOR: 46 PUAN

9) ANTALYASPOR: 46 PUAN

10) KASIMPAŞA: 46 PUAN

11) GÖZTEPE: 45 PUAN

12) KONYASPOR: 45 PUAN

13) RİZESPOR: 42 PUAN

14) GAZİANTEP FK: 41 PUAN

15) ALANYASPOR: 39 PUAN

16) KAYSERİSPOR: 38 PUAN

17) BODRUM FK: 32 PUAN

18) HATAYSPOR: 28 PUAN

19) ADANA DEMİRSPOR: 18 PUAN