Süper Lig'de yarış kızışıyor: İşte yapay zekaya göre şampiyon olacak takım!
Bir yapay zeka platformu, Süper Lig'de sezon sonu şampiyonluğu hangi takımın göğüsleyeceğini tahmin etti.
Kıran kırana bir heyecanın yaşandığı Süper Lig'de şampiyonluğa hangi takımın ulaşacağı merak ediliyor. Özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çekiştiği, Trabzonspor ve Başakşehir'in iddialı olmak istediği yarış için tahminler Euro Club Index'te güncellendi.
Trendyol Süper Lig'e yazın imza atan dünya yıldızlarının yanı sıra birbirinden yetenekli futbolcuların ardından başlayan çetin mücadelede takımlar şampiyonluk yarışını ilk sırada bitirebilmek adına mücadele veriyor.
Euro Club Index'e göre Süper Lig'de puan durumu şu şekilde olacak:
1) GALATASARAY: 92 PUAN
2) FENERBAHÇE: 88 PUAN
3) BEŞİKTAŞ: 78 PUAN
4) BAŞAKŞEHİR: 59 PUAN
5) TRABZONSPOR: 56 PUAN
6) SAMSUNSPOR: 55 PUAN
7) EYÜPSPOR: 49 PUAN
8) SİVASSPOR: 46 PUAN
9) ANTALYASPOR: 46 PUAN
10) KASIMPAŞA: 46 PUAN
11) GÖZTEPE: 45 PUAN
12) KONYASPOR: 45 PUAN
13) RİZESPOR: 42 PUAN
14) GAZİANTEP FK: 41 PUAN
15) ALANYASPOR: 39 PUAN
16) KAYSERİSPOR: 38 PUAN
17) BODRUM FK: 32 PUAN
18) HATAYSPOR: 28 PUAN
19) ADANA DEMİRSPOR: 18 PUAN
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